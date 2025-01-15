DeepSeek выпустила бесплатное мобильное приложение для своего чат-бота с поиском по интернету

Оно доступно в российских App Store и Google Play.Чат-бот подобрал десять проекторов стоимостью от трёх до 20 тысяч рублей и дал ссылки на «Яндекс Маркет». Скриншот vc.ruПриложение для iOS и Android работает на базе модели DeepSeek-V3, которая, по данным компании, справляется с задачами по математике и написанием кода на уровне GPT-4o и Claude 3.5 Sonnet.Если выбрать функцию Search, нейросеть сможет искать актуальную информацию в интернете и даст ссылки на источники.Чат-бот подобрал десять спектаклей с «рейтингом» больше восьми, которые идут в Москве 18 января 2025 года, дал ссылки на «Яндекс Афишу» и Ticketland. Скриншот vc.ruКнопка DeepThink включает функцию рассуждений. Модель будет предварительно планировать, как выполнить сложную задачу, и покажет ход решения — как o1 от OpenAI и Gemini 2.0 Flash Thinking от Google.5 декабря 2024 года OpenAI выпустила полную версию модели рассуждений o1, она доступна подписчикам Plus за $20 в месяц и нового плана Pro за $200. Первым — с ограничениями по количеству запросов. Вторым — без. Доступ к продвинутой версии o1-pro дали только владельцам Pro.16 декабря OpenAI сделала бесплатной функцию интернет-поиска с ChatGPT для всех зарегистрированных пользователей. Она позволяет чат-боту искать места в «Яндекс Картах» и товары на маркетплейсах. Однако с российских IP-адресов ChatGPT недоступен.#новости #deepseek #chatgpt
Неплохая модель.
Как минимум эти ребята поддерживают развитие рынка, создают конкуренцию и давление на лидеров.
Но ждем конечно o3-mini и sonnet 4.
И Opus 3.5, и o3 не mini. :)
в поиске Google Play в топе фейк приложение, будьте осторожны
которое с иконкой красного медведя в кружочке?
настоящее приложение с синим китом
Да, почемуто фиг найдешь его напрямую.
Очень не плохая модель я ей сам пользуюсь всё классно всем советую и рекомендую
Спроси у нее, в чем разница между «неплохая» и «не плохая».
Обалдеешь.