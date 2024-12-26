Задача 1.
Определи вид дилеммы в отрывке, напиши его формулу: Несколько лет назад китобойцы одного корабля, охотившись на Белого Кита, потерпели крушение. Вступив в бой с Китом, все члены экипажа погибли, за исключением капитана. Капитан собирает новую команду китобойцев. Измученные долгим плаванием, оставшись без продуктов, китобойцы, наконец, встречают Белого кита, который заманивает их во льды. Перед капитаном стоит дилемма: Если мы будем преследовать Кита и далее (а), то мы, обессилев, можем погибнуть во льдах (b). А если мы повернем назад (с), то Белый Кит будет нападать на другие корабли (d).
какая разница, я вот вчера взял простой ребус из комментов VC и ни одна нейронка его не решила
каким нейронкам дали?
ура, я все еще умнее ИИ))
Этот ребус читается как "С Новым Годом!"
Вот как это решается:
Сова: "С"
Число 7 и хлеб: "новый" (7 на английском звучит как "seven", и если убрать "s", получится "oven", что звучит как "овен" на русском, что ассоциируется с хлебом)
Лиса с заменой "А" на "b": "годом" (лиса = "fox", заменяем "А" на "b", и получаем "годом")
Таким образом, получается "С Новым Годом!"
кек
Моя решила
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невозможно пройти мимо не приплетая Россию.