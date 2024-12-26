Тест бесплатных «рассуждающих» ИИ-моделей Gemini 2.0 от Google, DeepSeek и Qwen от Alibaba

Задача 1.

Определи вид дилеммы в отрывке, напиши его формулу: Несколько лет назад китобойцы одного корабля, охотившись на Белого Кита, потерпели крушение. Вступив в бой с Китом, все члены экипажа погибли, за исключением капитана. Капитан собирает новую команду китобойцев. Измученные долгим плаванием, оставшись без продуктов, китобойцы, наконец, встречают Белого кита, который заманивает их во льды. Перед капитаном стоит дилемма: Если мы будем преследовать Кита и далее (а), то мы, обессилев, можем погибнуть во льдах (b). А если мы повернем назад (с), то Белый Кит будет нападать на другие корабли (d).