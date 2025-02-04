Собрали несколько примеров из соцсетей.OpenAI открыла бесплатный доступ к модели рассуждений o3-mini 31 января 2025 года. Согласно тестам компании, её версия o3-mini-high превосходит o1 в программировании.Результаты тестов рассуждающих моделей OpenAI по разработке ПО. Источник: OpenAIВ соцсетях тестируют этот навык новых моделей семейства o3 и сравнивают с бесплатной DeepSeek-R1 — она, по заявлению китайских разработчиков, должна быть на уровне o1.Примеры и отзывы пользователей об o3-miniНекоторые называют модель «лучшей» для воспроизведения «физики реального мира».Запрос: Write a python script of a ball bouncing inside a tesseract / Напишите скрипт на Python для мяча, прыгающего внутри тессеракта. Источник: Yuchen Jin Пользователь создал игру с помощью o3-mini-high и назвал качество «великолепным» по сравнению с o1-pro. Модель написала код в два раза быстрее — за 48 секунд.Игра «Разрушитель блоков». Источник: Yota Ishikawao3-mini также придумала концепцию анимированного логотипа и написала для него код.Анимированный логотип. Источник: Neural ShitАвтор попросил o3-mini создать симуляцию воды в Blender с помощью скрипта на Python. Получилось с четвёртой попытки после дополнительных настроек.Часть запроса: «Симуляция воды в резервуаре с помощью скрипта Python для запуска в Blender 4.3. Добавь камеру, которая будет двигаться по кругу десять секунд». Здесь и далее перевод с английского. Источник: CoffeeVectors Модель написала код для программы, которая в интерактивной форме объясняет научные понятия.Пример ответа на вопрос: «Почему вода расширяется при замерзании?». Можно посмотреть, как движутся молекулы. Источник: Zain Shah Сравнение o3-mini и DeepSeek-R1В одном из примеров R1 не справилась с написанием кода для библиотеки P5.js для цифровых художников. Пользователь привёл размышления модели: «Становится сложно. <...> Подождите, вот есть цилиндр и сфера. Как соотносятся их размеры?».Запрос: «25 частиц в вакууме прыгают внутри цилиндра. Используй разные цвета для каждого шарика. Добавь медленное вращение цилиндра. Добавь внешнюю сферу. Добавь эффект медленного увеличения и уменьшения масштаба сцены». Источник: Ivan FioravДругой автор попросил создать игру «Змейка» и прописал в запросе пункт «впечатляющий дизайн». R1 добавила «неон со светящимися эффектами», а o3-mini — только градиентный фон.Запрос: «Создай игру Snake Ball Eater, используя HTML, CSS и JavaScript в одном HTML-файле. Впечатляющий визуальный дизайн». Источник: Prithiv SakthiЗапрос: «Создай полнофункциональную игру в шахматы с помощью HTML, CSS и JavaScript в одном HTML-файле, с интерактивной доской, перетаскиванием фигур, проверкой законности хода и распознаванием шаха/мата». Источник: Prithiv SakthiЗапрос: «Создай симуляцию Солнечной системы, используя HTML, CSS и JavaScript в одном HTML-файле. Сделай пользовательский интерфейс интуитивно понятным. Каждая планета должна быть в виде сферы и иметь название». Источник: Prithiv SakthiЗапрос: «Программа на Python. Мяч подпрыгивает внутри вращающегося шестиугольника. На мяч должны действовать силы гравитации и трения, он должен реалистично отскакивать от стенок». Источник: Flavio AdamoЗапрос: «Покажи вращающийся 3D-пончик, используя точки в HTML canvas. Используй разные цвета или размеры точек для 3D-эффекта». Источник: apoorv Запрос: «JavaScript-анимация падающих букв. Буквы должны: появляться произвольно в верхней части экрана, падать под действием земного притяжения (9,8 м/с²), взаимодействовать друг с другом, землёй и границами экрана». Источник: Han Xiao Пользователи бесплатного плана могут попробовать o3-mini, выбрав Reason в поле ввода запросов (точные лимиты неизвестны). Подписчики ChatGPT Plus и Team могут задавать по 150 запросов в день. Пользователи Pro — неограниченное количество.#openai #новости #deepseek
Здравствуйте, DeepSeek. Я, Кирилл. Хотел бы чтобы вы сделали игру, 3Д-экшон суть такова... Пользователь может играть лесными эльфами, охраной дворца и злодеем. И если пользователь играет эльфами то эльфы в лесу, домики деревяные набигают нагибают солдаты дворца и злодеи. Можно грабить корованы... И эльфу раз лесные то сделать так что там густой лес... А движок можно поставить так что вдали деревья картинкой, когда подходиш они преобразовываются в 3-хмерные деревья. Можно покупать и т.п. возможности как в Daggerfall. И враги 3-хмерные тоже, и труп тоже 3д. Можно прыгать и т.п. Если играть за охрану дворца то надо слушаться командира, и защищать дворец от злого (имя я не придумал) и шпионов, партизанов эльфов, и ходит на набеги на когото из этих (эльфов, злого…). Ну а если за злого… то значит шпионы или партизаны эльфов иногда нападают, пользователь сам себе командир может делать что сам захочет прикажет своим войскам с ним самим напасть на дворец и пойдет в атаку. Всего в игре 4 зоны. Т.е. карта и на ней есть 4 зоны, 1 - зона людей (нейтрал), 2- зона императора (где дворец), 3-зона эльфов, 4 - зона злого… (в горах, там есть старый форт…)
Так же чтобы в игре могли не только убить но и отрубить руку и если пользователя не вылечат то он умрет, так же выколоть глаз но пользователь может не умереть а просто пол экрана не видеть, или достать или купить протез, если ногу тоже либо умреш либо будеш ползать либо на коляске котаться, или самое хорошее… поставить протез. Сохранятся можно…
P.S. Я джва года хочу такую игру.
Я эту игру жду уже джва десятилетия 🤷
С такой грамматикой и орфографией у любого ИИ крышу снесет.
На самом деле если так посмотреть, то можно подумать, что уже и программисты не нужны😂😂😂 Ну а если серьёзно, то да, написать простую игрушку он может, да и то не факт, что без багов, но создать серьёзный проект или отрефакторить решение - он навряд ли сможет
То есть уже ничем не отличается от джуна.
Пока довольно много багов, даже джуна пока не заменит точно
Если они действительно смогут писать код за такие короткие промежутки времени, почему тогда у нас всё ещё есть проблемы с разработкой ПО?)