От o1 от OpenAI до DeepSeek-R1: что такое «рассуждающие» модели и как с ними общаться

Автор блога «Denis Sexy IT» Денис Ширяев рассказал
, что его терапевт похвалил программу для лечения хронических болей в шее, которую составила o1 Pro, а зажим в мышцах ушёл. Ширяев описал модели историю болезни и попросил составить комплекс упражнений для восстановления со ссылками на YouTube-ролики.
Модель сможет предложить решение рабочей проблемы, но для этого нужно объяснить, чем занимается компания, насколько она большая, расписать специфическую для сферы терминологию, рассказать, какие варианты уже пробовали и что не сработало.Короче, замена людей откладывается. Для составления запросов таким образом, чтобы ИИ предлагала решения на уровне человека, нужна команда из пяти человек.
Человек не вольно решит свою задачу при составлении запроса который сможет решить эту задачу с помощью ии модели
Отличный пост, в закладки.
o3-mini можно попробовать здесь: o3mini.ru
Ответ: 42
Лутший!