От o1 от OpenAI до DeepSeek-R1: что такое «рассуждающие» модели и как с ними общаться

Запрос: «Как оптимизировать этот SQL-запрос?».

Как его улучшить: «У нас PostgreSQL база данных с миллионом записей. Мы используем следующий SQL-запрос <код>, но он работает медленно. Мы уже попробовали создать индексы и переписать запрос с CTE, но это не помогло. Как можно его ускорить?».