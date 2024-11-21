Китайская компания представила ИИ-модель DeepSeek-R1 с возможностью рассуждений

Бесплатно доступно 50 запросов в день.Источник: DeepSeekКак и ИИ-модель рассуждений o1 от OpenAI, DeepSeek-R1-Lite в версии Preview предварительно планирует, как будет решать задачу, и показывает ход решения. Процесс может занимать несколько десятков секунд, но приводит к более точному результату. По умолчанию на русскоязычные запросы чат-бот отвечает на английском, но по запросу может дать итоговый ответ на русском. При этом «ход мыслей» останется на английском.Источник: SeeallochnayaПротестировать новую модель DeepSeek можно на сайте. В день дают 50 бесплатных запросов. Исходный код и API планируют выпустить в «ближайшее время».DeepSeek-R1 обогнала модель o1-preview в тесте на производительность AIME и в решении математических задач по показателям MATH.12 сентября 2024 года OpenAI представила модели o1-preview и o1-mini, заточенные под задачи, требующие рассуждений. В частности, из точных и естественных наук. Подписчикам бесплатного плана они пока недоступны.#новости #chatgpt
протестируем) спаисбо за обзор
Короче, это тупой чят. Дайте другой.