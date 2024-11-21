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Ася Карпова
AI

Китайская компания представила ИИ-модель DeepSeek-R1 с возможностью рассуждений

Бесплатно доступно 50 запросов в день.

Источник: DeepSeek
Источник: DeepSeek

  • Как и ИИ-модель рассуждений o1 от OpenAI, DeepSeek-R1-Lite в версии Preview предварительно планирует, как будет решать задачу, и показывает ход решения. Процесс может занимать несколько десятков секунд, но приводит к более точному результату.

  • По умолчанию на русскоязычные запросы чат-бот отвечает на английском, но по запросу может дать итоговый ответ на русском. При этом «ход мыслей» останется на английском.

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Fseeallochnaya%2F2042%3Fsingle&postId=1665344" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Seeallochnaya</a>
Источник: Seeallochnaya
  • Протестировать новую модель DeepSeek можно на сайте. В день дают 50 бесплатных запросов. Исходный код и API планируют выпустить в «ближайшее время».
  • DeepSeek-R1 обогнала модель o1-preview в тесте на производительность AIME и в решении математических задач по показателям MATH.
Показатели теста AIME. Источник: DeepSeek
DeepSeek-R1 сравнялась с o1-preview в тесте на написание кода Codeforces и обогнала в тестировании MATH на математические задачи
  • 12 сентября 2024 года OpenAI представила модели o1-preview и o1-mini, заточенные под задачи, требующие рассуждений. В частности, из точных и естественных наук. Подписчикам бесплатного плана они пока недоступны.

#новости #chatgpt

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11
5 комментариев
Елена Волкова

протестируем) спаисбо за обзор

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Слегка Придурковатый

Короче, это тупой чят. Дайте другой.

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Слегка Придурковатый
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