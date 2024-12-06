Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
Крипто
Маркетплейсы
Карьера
AI
Образование
Мнения
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
ChatGPT

Код, графика и подсчёт букв в словах: как полная версия модели o1 от OpenAI справляется с запросами пользователей

Модель должна рисовать, работать с текстом и программировать «лучше», чем её предшественница GPT-4o. В заметке — несколько примеров.

Источник: Reuters
Источник: Reuters

Пользователь соцсети X рассказал, что загрузил в чат-бота ChatGPT схематичный рисунок дата-центра. Модель за десять секунд провела расчёты для его охлаждения в космосе, используя первый закон термодинамики.

Источник: Sai
Код, графика и подсчёт букв в словах: как полная версия модели o1 от OpenAI справляется с запросами пользователей
Код, графика и подсчёт букв в словах: как полная версия модели o1 от OpenAI справляется с запросами пользователей

В другом примере o1 воссоздала композицию картины в ответ на запрос «Как можно точнее повтори изображение в [формате векторной графики]».

Источник: Ethan Mollick
Источник: Ethan Mollick

Для сравнения пользователь дал ту же задачу Claude и GPT-4o. Вот результаты:

Источник: Ethan Mollick
Источник: Ethan Mollick

Нейросеть также написала код для пользовательского интерфейса меньше чем за 15 минут — на основе рукописных инструкций из комикса.

Запрос из комикса: «Когда пользователь делает снимок, приложение должно проверить, находится ли он в национальном парке и изображена ли на фотографии птица». Источник: Ethan Mollick
Источник: Ethan Mollick
Источник: Ethan Mollick
  • Пользователь сказал o1, что не умеет программировать, и попросил дать «чёткие инструкции». Модель прислала код, рассказав, как писала его сама и как его можно запустить — пошагово. Claude не смог сразу выдать готовый код.
Код, графика и подсчёт букв в словах: как полная версия модели o1 от OpenAI справляется с запросами пользователей
Код, графика и подсчёт букв в словах: как полная версия модели o1 от OpenAI справляется с запросами пользователей

Другой пользователь предложил продвинутой модели o1-pro такой запрос: «Напиши стихотворение о количестве букв r в слове strawberry, но не используй слово strawberry или букву r».

Для обозначения клубники модель использовала метафоры — например, «поцелованное солнцем пьянящее наслаждение», — и правильно указала, что в английском слове три буквы r. GPT-4 отвечала, что их две.

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2F__nmca__%2Fstatus%2F1864739625140654469%3Fs%3D46&postId=1693943" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Nat McAleese</a>
Источник: Nat McAleese

Исследователь из OpenAI Ноам Браун показал, как o1-pro написала эссе про клубнику на три абзаца, не используя слова с буквой e. Она заменила слово strawberry на латинское название fragaria ananassa.

Источник: Noam Brown
Источник: Noam Brown

GPT-4o не справилась с задачей и использовала слово strawberry в первой же строчке.

Источник: Noam Brown
Источник: Noam Brown

Автор блога Denis Sexy IT Денис Ширяев попросил o1-pro выполнить похожее задание, но на русском языке: «Напиши рассказ про букву "е", не используя букву "е"». Одна всё-таки «проскочила».

Источник: Denis Sexy IT
Источник: Denis Sexy IT

В другом примере модель смогла определить, какой вид белка описал пользователь — по параметрам его структуры.

Источник: Nathan Benaich
Источник: Nathan Benaich
  • OpenAI выпустила полную версию модели o1 5 декабря 2024 года (ограниченную представили в сентябре). Компания называет её «самой "умной"» из уже вышедших у неё. При тестировании OpenAI считала, что модель справилась с запросом, только если она давала правильный вариант «в четырёх из четырёх случаев».
  • о1 доступна подписчикам Plus за $20 в месяц и нового плана Pro за $200. Первым — с ограничениями по количеству запросов. Вторым — без. Доступ к продвинутой версии o1-pro дали только владельцам Pro.

Если уже протестировали o1 и o1-pro — поделитесь впечатлениями в комментариях.

#chatgpt #openai #новости

22
11
11
11
2 комментария
Вадим Д.

Джуны будут пищать от восторга (-:

Ответить
Андрей

Вы все еще думаете, что это будет помощник в работе, а не ваша замена

Ответить