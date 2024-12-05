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Артур Томилко
ChatGPT

OpenAI добавила подписку ChatGPT Pro с доступом к «эксклюзивной» версии модели o1

Её цена — $200 в месяц.

  • OpenAI выпустила полную версию своей модели o1, превью которой представили в сентябре 2024 года. Она уже доступна пользователям подписок ChatGPT Plus и Team. Подписчикам Enterprise и Edu доступ откроют на следующей неделе.
  • Компания также представила новый тарифный план ChatGPT Pro за $200 в месяц. Он включает доступ к «эксклюзивной» версии модели o1, которая использует больше вычислительных мощностей для предоставления «лучшего» ответа. Помимо этого, Pro-подписчики смогут использовать модель GPT-4o и голосовой режим.
  • OpenAI сохранит тариф Plus за $20 в месяц, который позволяет использовать все модели компании, кроме расширенной версии o1, и получать ранний доступ к новым функциям.
  • С 5 декабря 2024 года компания проводит мероприятие «12 days of shipmas». В течение 12 дней она планирует анонсировать запуски новых функций и продуктов. Одним из них может стать модель для генерации видео Sora, полагает The Verge.

#новости #openai

22
11
8 комментариев
beaches of consciousness

Это оооочень дорогая подписка…

1
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Мухаммад Сиражудинов

о1 была же в plus подписке ?

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Foma Kiniaev

То неполная версия

1
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Dmitry Porkhaev

Превью

1
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Михаил

Она там и осталась. Это о1-про

1
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Sar

OpenAI всё ещё non-profit?)))

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Azat Valeev

А модель o1-preview так и будет с ограничениями в 50 запросов в неделю для подписчиков Plus или нет?

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