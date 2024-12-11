Китайская DeepSeek выпустила новую ИИ-модель рассуждений и добавила поиск по интернету

Доступно бесплатно, есть поддержка русского языка.Источник: DeepSeek Чтобы получить ответ на основе источников из интернета, нужно выбрать функцию Search в чате на сайте. Модель использует около 50 сайтов для анализа. Она смогла ответить на вопрос на русском языке, используя информацию ЦБ России от 11 декабря 2024 года.Скриншот vc.ruПоработать с новой моделью рассуждений DeepSeek 2.5 можно, нажав DeepThink под полем для ввода запроса. Как и o1 от OpenAI, модель будет предварительно планировать, как выполнить задачу, и покажет ход решения.Она лучше решает математические задачи, пишет код и текст по сравнению с предыдущей DeepSeek-R1. Компания утверждает, что в некоторых тестах модель превосходит по производительности GPT-4 Turbo.Источник: DeepSeekВо время выхода предыдущей модели DeepSeek-R1 в чате можно было увидеть доступные 50 бесплатных запросов в день. Сейчас ограничения на сайте не указаны.Исходный код опубликован на Hugging Face. Работа через API стоит $0,014 (чуть больше рубля по курсу ЦБ на 11 декабря 2024 года) за 1 млн входных токенов и $ 0,28 (28 рублей) за 1 млн выходных токенов.20 ноября 2024 года компания представила ИИ-модель DeepSeek-R1 с возможностью рассуждений.31 октября 2024 года OpenAI добавила в ChatGPT иконку для выхода в интернет по запросу и выпустила расширение для Google Chrome, которое позволяет задавать вопросы через адресную строку браузера. Пока функция доступна подписчикам ChatGPT Plus, Team, Edu, Enterprise.5 декабря 2024 года OpenAI выпустила полную версию модели рассуждений o1, она доступна подписчикам Plus за $20 в месяц и нового плана Pro за $200. Первым — с ограничениями по количеству запросов. Вторым — без. Доступ к продвинутой версии o1-pro дали только владельцам Pro.#новости #chatgpt
Понятно
Причем она даже начала отвечать на вопрос, но потом одумалась, всё удалила и заменила полотно ответа на.
Классика
Эмм... чё
Шах и мат
вот это поворот
Китайская DeepSeek выпустила новую ИИ-модель рассуждений - чем больше ИИ-моделей тем больше выбор, а это всегда хорошо.