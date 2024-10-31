В основе обновлённого поиска — донастроенная и дообученная версия модели GPT-4o.ChatGPT Search будет работать как на сайте, так и в приложениях. Подписчики тарифов Plus и Team должны получить доступ 31 октября 2024 года. Подписчикам Enterprise и Edu его выдадут «в ближайшие недели». Тем, кто пользуется чат-ботом бесплатно, придётся подождать пару месяцев.ChatGPT уже умел выходить в интернет, но делал это по своему усмотрению либо в ответ на говорящий запрос — например, если пользователь просил найти «актуальные» и «последние» данные или прямо указывал «поискать в интернете». В таком случае над ответом появлялась соответствующая надпись и список сайтов.Теперь в окне для запроса будет специальная иконка — можно сразу нажать на неё, чтобы бот автоматически выполнял поиск в онлайне.Иконка — глобус. При нажатии появляется надпись «Поиск». Источник: ХБлагодаря партнёрству с «провайдерами данных и новостей» ответы по ряду тем будут сопровождаться «виджетами». Если речь об акциях, покажут график, а если о погоде — таблицу с погодными иконками. То же касается вопросов о спортивных матчах и геолокациях.Слева — погода. Справа — акции. Источник: OpenAI — здесь и далееСлева — расписание матчей. Справа — адрес заведения Ответы, которые чат-бот составляет на основе интернет-поиска, содержат ссылки на интернет-ресурсы. Если нажать на кнопку «Источники», их список покажется в отдельной боковой панели.В правой части — список использованных источниковЕсли исходный ответ бот давал на основе знаний из базы данных, можно попросить его сделать ещё одну попытку, но уже на основе информации из онлайна. Под исходным ответом будет указана модель, которую бот использовал, и стрелочка. Нужно нажать на последнюю и выбрать Search the web — «Искать в интернете».Так выглядит работа с запросами на поиск в интернетеChatGPT можно также установить поисковиком по умолчанию в Google Chrome — поставив расширение. Оно позволит делать поисковые запросы боту через адресную строку. Так работает расширение. Скринкаст vc.ru#новости #openai
Представляю на каких местах сейчас себе рвут волосы ребята в Гугле. Их поисковая гегемония тает на глазах. Впрочем, заслуженно
Я думаю они сейчас не могут определиться, с чего им грустить сильнее, проблем у них хватает.
Да здравствует многополярный мир. Мироустройство меняется на наших глазах!
Спам чат-ботами объявляется открытым. Аминь
PS: как-то технологии ушли не в ту сторону.
Подождём пару месяцев в бесплатной версии