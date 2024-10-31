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Полина Лааксо
ChatGPT

OpenAI улучшила поиск по интернету в ChatGPT и выпустила расширение для Google Chrome — оно позволяет делать запросы боту через адресную строку браузера

В основе обновлённого поиска — донастроенная и дообученная версия модели GPT-4o.

  • ChatGPT Search будет работать как на сайте, так и в приложениях. Подписчики тарифов Plus и Team должны получить доступ 31 октября 2024 года. Подписчикам Enterprise и Edu его выдадут «в ближайшие недели». Тем, кто пользуется чат-ботом бесплатно, придётся подождать пару месяцев.
  • ChatGPT уже умел выходить в интернет, но делал это по своему усмотрению либо в ответ на говорящий запрос — например, если пользователь просил найти «актуальные» и «последние» данные или прямо указывал «поискать в интернете». В таком случае над ответом появлялась соответствующая надпись и список сайтов.
  • Теперь в окне для запроса будет специальная иконка — можно сразу нажать на неё, чтобы бот автоматически выполнял поиск в онлайне.
Иконка — глобус. При нажатии появляется надпись «Поиск». Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2Faltryne%2Fstatus%2F1852022393197257056&amp;postId=" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Х</a>
Иконка — глобус. При нажатии появляется надпись «Поиск». Источник: Х
  • Благодаря партнёрству с «провайдерами данных и новостей» ответы по ряду тем будут сопровождаться «виджетами». Если речь об акциях, покажут график, а если о погоде — таблицу с погодными иконками. То же касается вопросов о спортивных матчах и геолокациях.
Слева — погода. Справа — акции. Источник: OpenAI — здесь и далее
Слева — погода. Справа — акции. Источник: OpenAI — здесь и далее
Слева — расписание матчей. Справа — адрес заведения 
Слева — расписание матчей. Справа — адрес заведения 
  • Ответы, которые чат-бот составляет на основе интернет-поиска, содержат ссылки на интернет-ресурсы. Если нажать на кнопку «Источники», их список покажется в отдельной боковой панели.
В правой части — список использованных источников
В правой части — список использованных источников
  • Если исходный ответ бот давал на основе знаний из базы данных, можно попросить его сделать ещё одну попытку, но уже на основе информации из онлайна. Под исходным ответом будет указана модель, которую бот использовал, и стрелочка. Нужно нажать на последнюю и выбрать Search the web — «Искать в интернете».
Так выглядит работа с запросами на поиск в интернете
  • ChatGPT можно также установить поисковиком по умолчанию в Google Chrome — поставив расширение. Оно позволит делать поисковые запросы боту через адресную строку.
Так работает расширение. Скринкаст vc.ru

#новости #openai

55
33
6 комментариев
Максим Исаев

Представляю на каких местах сейчас себе рвут волосы ребята в Гугле. Их поисковая гегемония тает на глазах. Впрочем, заслуженно

5
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Konstantin Kutsevalov

Я думаю они сейчас не могут определиться, с чего им грустить сильнее, проблем у них хватает.

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Микс из мусоровоза

Да здравствует многополярный мир. Мироустройство меняется на наших глазах!

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дед Мазай vs модеры

Спам чат-ботами объявляется открытым. Аминь

PS: как-то технологии ушли не в ту сторону.

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Andrei2202

Подождём пару месяцев в бесплатной версии

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