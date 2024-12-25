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vc.ru
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Ася Карпова
AI

Китайская Alibaba выпустила ИИ-модель QVQ — она может рассуждать и анализировать изображения

Доступна бесплатная демоверсия.

  • QvQ-72B-Preview — мультимодальная ИИ-модели с открытым исходным кодом, которая может анализировать графики и изображения, чтобы решать задачи. Демоверсия доступна на Hugging Face, код есть на GitHub.
  • Разработчики заявляют, что QvQ-72B лучше показывает себя в математике, по сравнению с o1 и GPT-4o от OpenAI и Claude 3.5 Sonnet. В примере на сайте компании нейросеть решает математическую задачу, используя данные из таблицы.
Источник: Qwen
Источник: Qwen
  • В коротком тесте редактора vc.ru модель смогла проанализировать изображение и дать верный ответ на задачу по физике. Она понимает запросы на русском, при этом показывает цепочку рассуждений на английском.
Слева изображение для анализа, справа — «рассуждения» модели.
Слева изображение для анализа, справа — «рассуждения» модели.
Итоговый ответ модель дала на русском.
Итоговый ответ модель дала на русском.
  • Это экспериментальная версия, она может менять язык и выдавать «многословные ответы без каких-либо выводов», предупреждают в компании.
  • Alibaba Cloud выпустила свою первую модель с возможностью рассуждений QwQ-32B-Preview 27 ноября 2024 года. Она может обрабатывать запросы на 32 тысячи слов, а в некоторых тестах превосходит модель o1 от OpenAI. Также доступна по лицензии Apache 2.0 на Hugging Face.
  • Другие модели с возможностью рассуждений — Gemini 2.0 Flash Thinking от Google, o1 и o3 от OpenAI и китайская DeepSeek 2.5. Все они могут анализировать визуальный контент.

#новости

33
22
11
12 комментариев
Наил

перестаньте использовать везде слово "ИИ".

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Griby Lenina

Ехал ИИ через ИИ,
Видит ИИ в ИИ Мак
Сунул ИИ ИИ в ИИ
Мак за ИИ ИИ цап!

2
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Edward

Искусственный интеллект звучит лучше? Или нейросеть

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Покушай булочек

А он подскажет если товар говно?

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Максим Исаев

Это несложно

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Тот самый чел

Там везде +- одно и то же, так что подсказки и не нужны

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Отдел продаж

QVQ, похоже, закрывает пробелы в мультимодальных задачах, оставленные другими моделями. Только вот какие реальные кейсы она сможет решить?

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