Google показала модель рассуждений Gemini 2.0 Flash Thinking с поддержкой русского языка

Она доступна в AI Studio для бесплатного тестирования.Главный научный сотрудник Google DeepMind Джефф Дин представил ИИ-модель, которая прописывает свои «мысли» во время ответов на сложные запросы и может предварительно распланировать решение длинной задачи, в том числе на русском языке. Возможность рассуждать есть и у o1 от OpenA, которая теперь доступна подписчикам Plus за $20 в месяц и нового плана Pro за $200.Дин показал, как экспериментальная версия Gemini 2.0 Flash Thinking решает задачу по физике и объясняет свои выводы.Источник: Джефф ДинВ тесте редактора vc.ru модель сначала неверно решила задачку на русском языке.В аквариуме плавало десять рыбок. Через неделю две из них утонули, а ещё три погибли. Сколько рыбок осталось в аквариуме?Она посчитала, что утонувшие рыбки не остаются в аквариуме. На уточняющий вопрос: «Сколько рыбок сейчас можно увидеть в аквариуме?» она ответила не как на новый запрос, а как на наводящий: «Ага, понял вопрос! Даже мертвых рыбок можно увидеть в аквариуме, пока их оттуда не уберут». После Gemini исправил ответ.Скриншот vc.ruВ другом примере модель решает задачу, складывая числа, которые не записаны текстом, а изображены на бильярдных шарах на фотографии.Источник: менеджер по продукту AI Studio Логан Килпатрик Gemini 2.0 Flash Thinking доступна бесплатно в AI Studio от Google, сервис не открывается с российских IP-адресов.Модель работает на базе Gemini 2.0 Flash, которую Google запустила 11 декабря 2024 года. Она может использовать сторонние приложения, чтобы распознавать предметы через камеру, аудиозаписи и человеческую речь, просматривать, что пользователь делает в приложениях, и давать подсказки, например, для написания кода. Экспериментальная версия также есть на платформах для разработчиков AI Studio и Vertex AI.#новости #google
В аквариуме плавало десять рыбок. Через неделю две из них утонули
Глупая нейросеть. Рыба утонуть не может.
А если по знаку зодиака рыба? То может тогда.
Но тем не менее погибнуть без кислорода может. В общем, суть одна - пять рыбок уже не живые.
Нейросеть об этом не знает, она рыб вживую не видела, а знает только слово "рыба". Это как если я вам буду рассказывать про животное мунго, и весь образ зверька у вас будет состоять из того, что получилось выцепить из моего устного рассказа. В реках плавает ли мунго, сразу тонет, может больше как белка-летяга перелетает с дерева на дерево, а то и всё сразу?
Без серии "В мире животных" поди ещё разбери.
это рыба-говно
Глупая нейросеть не рыбоК, а рыбоВ.
Какого же сейчас живется школьникам.
О времена, о нравы!