Акции техкомпаний из разных стран просели на фоне шумихи вокруг китайского ИИ-разработчика DeepSeek

Одни опасаются конкуренции. Другие — снижения инвестиций и перестройки цепочек поставок. Источник фото: forbes.comDeepSeek заявила, что её языковые модели R1 и V3 «показывают себя лучше или так же хорошо», как решения западных компаний. Такое заявление ставит под сомнение текущий образ Китая как отстающего от США соперника в ИИ-гонке, пишет Bloomberg.Чтобы затормозить прогресс на китайском рынке, США ввели ограничения на поставки в Китай чипов и оборудования для их выпуска. Они коснулись продукции Nvidia и ASML, которая не могла поставлять в КНР передовые литографические машины. При этом DeepSeek нашла способ обучать модели на меньших мощностях. Одни думают, что она умудрилась обойти санкции. Другие — что оказалась умнее и научилась работать с тем, что есть.Участников рынка встревожило и то, что более эффективный подход DeepSeek к обучению и запуску моделей «подрывает основную бизнес-модель»: когда ИИ-разработчики зависят от дорогих чипов и огромных вычислительных мощностей. Встают вопросы: оправданы ли миллиардные инвестиции в это и справедливы ли оценки бенефициаров рынка вроде Nvidia.Аналитики отмечают, что пока DeepSeek может и не представлять серьёзной угрозы. Но её релиз и реакция рынка указывают на то, что конкуренты могут нагнать именитых игроков быстрее, чем те ожидают.Акции американской Nvidia просели на премаркете более чем на 11% и стоят по $125,9 за штуку. Бумаги полупроводниковой AMD упали на 4%, а Micron Technology — на 6%. Нидерландская ASML потеряла 7% от стоимости акций. А её «коллега по цеху» ASM International — 12%.Бумаги японской Advantest, которая поставляет оборудование для тестов в том числе Nvidia, подешевели на 8,6%. А производителя оборудования для выпуска интегральных схем Tokyo Electron — на 5%. Из-за угрозы цепочкам поставок просели и бумаги компаний по производству оборудования для электроснабжения: например, японская Fujikura потеряла 10,6% от стоимости акций.Акции японской группы Softbank, владеющей проектировщиком процессоров Arm, просели более чем на 8%. Японские инженеры конкурентоспособны на международном рынке. Под вопросом оказалась возможность масштабировать выпуск, пишет CNBC.В 2024 году китайская DeepSeek выпустила превью модели R1 с возможностью рассуждений, а в январе 2025 года — её полную версию. По словам компании, она решает задачи по математике, программированию и логике лучше или так же, как аналогичная модель o1 от OpenAI.У DeepSeek есть чат-бот и бесплатные приложения для iOS и Android. Бот умеет выходить в интернет и отвечать на русском языке. На момент публикации этой заметки DeepSeek занимает первую строчку в топе бесплатных приложений для iPhone в американском App Store. ChatGPT на втором.Полина ЛааксоAI11:55Требует меньше мощностей, денег и времени: почему китайская нейросеть DeepSeek заставила Кремниевую долину «встрепенуться» Мнением поделился вице-президент по продукту и развитию ИИ-подразделения Dropbox Морган Браун. #новости #deepseek
Не читая весь материал, в Китае давно поняли одну вещь, которую еще раньше поняли в Пиндосии - привлекать наиболее талантливых пиплов со всего мира. А у нас наиболее талантливых пиплов пинками выгоняют.
Полагаю комментаторов на ВиСи не касается, речь же про умных?
В США вы можете получить гражданство и жить. А в Китае, ОАЭ т подобных странах - только рубануть деньжат...
Разница ощутимая.
Безобразие! Кто выгоняет? Что за негодяи? Давайте поможем пострадавшим.
То, что объединяет всех инженеров, кто участвовал в разработке - они никак не связаны с внешним миром. Все закончили китайские учебные заведения и развивались в Китае
Если быть глупым, никто ни от куда не выгонит точно
США уже грозятся отжать DeepSeek, или только думают над этим?