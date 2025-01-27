Требует меньше мощностей, денег и времени: почему китайская нейросеть DeepSeek заставила Кремниевую долину «встрепенуться»

Помимо этого, компания использует «мультиэкспертный подход». Вместо одного универсального ИИ, который пытается знать всё (представьте, что вы и врач, и юрист, и инженер), у DeepSeek есть специализированные сети-«эксперты», которые «включаются» только при необходимости.
Каждый день выходят новости об убийце ChatGPT. Жалко что о них через месяц забывают
Ну так а какие аналоги есть? DeepSeek R1 обходит GPT o1 на LMArena, при этом, сколько нужно бабок в месяц тратить чтобы получить доступ к o1? $200? В то время как R1 каждый день предоставляет 50 бесплатных запросов. Плюс никакой возни для пользователей из РФ и РБ. Спрашивается, зачем пользоваться тем что муторнее, хуже и дороже.
Как и с убийцами iPhone из недр Роснано и прочих.
Как с новыми аккумуляторами на замену LiIon
Тут такое дело что те кто вложились в nvidia могут забыть про денюжки ;)
Это точно не про Deepseek) Этот точно ещё вжарит.
глупый комментарий, вы статью видимо не читали.
Думаю что это нет о них.