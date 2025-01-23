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Ася Карпова
AI

Программист купил домен ogopenai.com и перенаправил на сайт китайского разработчика DeepSeek — чтобы показать «настоящий открытый ИИ»

Домен стоил «дешевле, чем обед в Chipotle», рассказал он TechCrunch.

Пост программиста Ананая Ароры: «Только что нашёл настоящий "открытый ИИ" ogopenai.com».  Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2Fananayarora%2Fstatus%2F1881890746724393009&postId=1770054" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Ananay </a>
Пост программиста Ананая Ароры: «Только что нашёл настоящий "открытый ИИ" ogopenai.com».  Источник: Ananay
  • Инженер-программист, бывший сотрудник Apple, Ананай Арора «ради развлечения» купил домен ogopenAI.com по цене обеда в ресторане быстрого питания и планирует продать его «дороже», пишет TechCrunch.
  • Он переадресовал домен на страницу китайской компании DeepSeek, которая выпускает бесплатные ИИ-модели с открытым исходным кодом. На сайте есть чат-бот с выходом в интернет, как у ChatGPT, а разработчики могут установить модели DeepSeek на компьютер и использовать для своих проектов.
  • Арора рассказал, что его вдохновил глава Perplexity Аравинд Шринивас, который сравнил DeepSeek с OpenAI в его более «открытые» времена. Этот пост Шриниваса на X сейчас удалён .
  • В марте 2024 года сооснователь OpenAI Илон Маск подал иск к разработчикам ChatGPT. Он заявил, что руководство пренебрегло обязательством работать как НКО «на благо человечества», стало выпускать модели с закрытым исходным кодом и фактически превратило проект в «дочку» Microsoft.
  • Предприниматель отозвал его за день до слушания и подал новый в августе 2024 года. В нём Маск заявляет, что им «манипулировали», заставив стать «соучредителем их фальшивой некоммерческой организации (НКО)».
  • В ноябре 2024-го OpenAI купила домен сhat.com для сайта чат-бота ChatGPT за «акции». Сколько именно он стоит, неясно, но в 2023 году сооснователь компании-разработчика ПО для маркетологов Hubspot Дармеш Шах приобрёл этот домен за $15,5 млн.
Ася Карпова
AI
Китайские разработчики выпустили модель DeepSeek-R1 «уровня» o1 от OpenAI

Ей можно задавать 50 бесплатных запросов в день.

Показатели o1, R1 и других моделей DeepSeek в тестах на математику, программирование и логику. Источник: DeepSeek

#новости #openai

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35 комментариев
Слегка Придурковатый

Нам поздравить Ананая, бывшего сотрудника Apple, что он научился делать редиректы? Или в чём новость?

37
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Олег Юрьевич

Который ради развлечения купил домен по цене обеда

1
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user

В чем смысл новости и домена так и не понял

17
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Egor Pankin

Что "инженер-программист" аж самого Apple не знал раньше про стоимость доменов и покупку 100500 синонимов с редиректами.

1
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Sergei Timofeyev

Дорвей же

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Суцкевер Семен - Fond&Flow

Скидываемся на покупку домена сайта РКН и госуслуг. Перенаправим куда надо

12
1
1
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Mike V. Gorbunov

Ogokakoi.domen

2
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