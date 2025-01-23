Программист купил домен ogopenai.com и перенаправил на сайт китайского разработчика DeepSeek — чтобы показать «настоящий открытый ИИ»

Домен стоил «дешевле, чем обед в Chipotle», рассказал он TechCrunch.Пост программиста Ананая Ароры: «Только что нашёл настоящий "открытый ИИ" ogopenai.com». Источник: Ananay Инженер-программист, бывший сотрудник Apple, Ананай Арора «ради развлечения» купил домен ogopenAI.com по цене обеда в ресторане быстрого питания и планирует продать его «дороже», пишет TechCrunch.Он переадресовал домен на страницу китайской компании DeepSeek, которая выпускает бесплатные ИИ-модели с открытым исходным кодом. На сайте есть чат-бот с выходом в интернет, как у ChatGPT, а разработчики могут установить модели DeepSeek на компьютер и использовать для своих проектов.Арора рассказал, что его вдохновил глава Perplexity Аравинд Шринивас, который сравнил DeepSeek с OpenAI в его более «открытые» времена. Этот пост Шриниваса на X сейчас удалён .В марте 2024 года сооснователь OpenAI Илон Маск подал иск к разработчикам ChatGPT. Он заявил, что руководство пренебрегло обязательством работать как НКО «на благо человечества», стало выпускать модели с закрытым исходным кодом и фактически превратило проект в «дочку» Microsoft.Предприниматель отозвал его за день до слушания и подал новый в августе 2024 года. В нём Маск заявляет, что им «манипулировали», заставив стать «соучредителем их фальшивой некоммерческой организации (НКО)».В ноябре 2024-го OpenAI купила домен сhat.com для сайта чат-бота ChatGPT за «акции». Сколько именно он стоит, неясно, но в 2023 году сооснователь компании-разработчика ПО для маркетологов Hubspot Дармеш Шах приобрёл этот домен за $15,5 млн.Ася КарповаAI20 янвКитайские разработчики выпустили модель DeepSeek-R1 «уровня» o1 от OpenAI Ей можно задавать 50 бесплатных запросов в день.#новости #openai
Нам поздравить Ананая, бывшего сотрудника Apple, что он научился делать редиректы? Или в чём новость?
Который ради развлечения купил домен по цене обеда
В чем смысл новости и домена так и не понял
Что "инженер-программист" аж самого Apple не знал раньше про стоимость доменов и покупку 100500 синонимов с редиректами.
Дорвей же
Скидываемся на покупку домена сайта РКН и госуслуг. Перенаправим куда надо
Ogokakoi.domen