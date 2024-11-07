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Полина Лааксо
ChatGPT

OpenAI купила домен сhat.com — он перенаправляет пользователей на сайт чат-бота ChatGPT

Адрес последнего — chatgpt.com.

  • Домен сhat.com зарегистрирован в сентябре 1996 года. В 2023 году его купил сооснователь и технический директор компании-разработчика ПО для маркетологов Hubspot Дармеш Шах — за $15,5 млн.
  • Позже Шах его продал, но не сказал кому. Теперь признался, что покупатель — OpenAI. За домен ему заплатили не наличными деньгами, а «акциями». Другие подробности он не раскрыл. В OpenAI тоже отказались уточнять финансовые условия сделки.
Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2Faltryne%2Fstatus%2F1854238413274366328&postId=1639791" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Alex Volkov</a>
Источник: Alex Volkov

#openai #chatgpt #новости

11
18 комментариев
Iren Irish

Скажем так: если в нет в Вики загрузить неверные данные, попросту туфту, чат gpt будет транслировать это в свои эссе🤣🤣🤣 это как работа троечника, просто обычное справочное бюро, оно давно уже работает в гугле. И что? Там такие перлы выдаются 🤮 загружены дебильные данные - в поиске дебильные данные. ИИ даже в автокаде чертить не может элементарные детали и чертежи 😅😅😅 не понимаю вбухивать столько денег, чтобы осиавить без работы сотрудников коллцентров и ресепшн. Ну у них не такие зарплаты, а делать доп продажи, как заставляют тех же сотрудников коллцентра банков, не может, поскольку не может выявить потребность))) тупой алгоритм для людей с низким уровнем образования)))

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Твердыня

Ого, запопукусь 1.5

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Илья Томниковский

С помощью схемы агентов ИИ очень даже можно научить определять потребность и делать доп продажи. Это уже сейчас делается и это обходится в ~10 раз дешевле наемных сотрудников. А главное - это можно масштабировать в один клик, чего нельзя сделать с реальными людьми, особенно с учетом текущего дефицита кадров

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Артем

Это как утверждать, что «тупая машина все время едет в поле, я же руль держу, что еще нужно?»

Кто за рулем машины — как её использует и куда хочет приехать — должен голову включать

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Слегка Придурковатый

Индус подсуетился.

1
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Илья О.

а они как никто могут суетиться.

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Roman Hmelevsky

Как потратить инвесторские деньги? Легко!

1
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