OpenAI купила домен сhat.com — он перенаправляет пользователей на сайт чат-бота ChatGPT

Адрес последнего — chatgpt.com.Домен сhat.com зарегистрирован в сентябре 1996 года. В 2023 году его купил сооснователь и технический директор компании-разработчика ПО для маркетологов Hubspot Дармеш Шах — за $15,5 млн.Позже Шах его продал, но не сказал кому. Теперь признался, что покупатель — OpenAI. За домен ему заплатили не наличными деньгами, а «акциями». Другие подробности он не раскрыл. В OpenAI тоже отказались уточнять финансовые условия сделки.Источник: Alex Volkov#openai #chatgpt #новости
Скажем так: если в нет в Вики загрузить неверные данные, попросту туфту, чат gpt будет транслировать это в свои эссе🤣🤣🤣 это как работа троечника, просто обычное справочное бюро, оно давно уже работает в гугле. И что? Там такие перлы выдаются 🤮 загружены дебильные данные - в поиске дебильные данные. ИИ даже в автокаде чертить не может элементарные детали и чертежи 😅😅😅 не понимаю вбухивать столько денег, чтобы осиавить без работы сотрудников коллцентров и ресепшн. Ну у них не такие зарплаты, а делать доп продажи, как заставляют тех же сотрудников коллцентра банков, не может, поскольку не может выявить потребность))) тупой алгоритм для людей с низким уровнем образования)))
Ого, запопукусь 1.5
С помощью схемы агентов ИИ очень даже можно научить определять потребность и делать доп продажи. Это уже сейчас делается и это обходится в ~10 раз дешевле наемных сотрудников. А главное - это можно масштабировать в один клик, чего нельзя сделать с реальными людьми, особенно с учетом текущего дефицита кадров
Это как утверждать, что «тупая машина все время едет в поле, я же руль держу, что еще нужно?»
Кто за рулем машины — как её использует и куда хочет приехать — должен голову включать
Индус подсуетился.
а они как никто могут суетиться.
Как потратить инвесторские деньги? Легко!