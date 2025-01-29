Новая Qwen 2.5-Max от Alibaba и модели DeepSeek — чем отличаются продукты китайских разработчиков

Последняя модель Qwen, по заявлениям компании, превосходит DeepSeek V3.Китайская Alibaba выпустила «самую мощную» модель в своей линейке на данный момент — Qwen 2.5-Max. В отличие от предыдущих, её исходный код не выложили в открытый доступ.В тестах Qwen 2.5-Max сравнивают с DeepSeek V3, а не с нашумевшей моделью рассуждений R1, так как она не прописывает свои «мысли» в чате. По данным компании, Max превосходит V3 и Llama-3.1-405B в задачах на написание кода, логику и математику.Показатели Qwen 2.5-Max в тестах. Источник: QwenДоступностьЧат-боты DeepSeek и Qwen доступны бесплатно из России без ограничений на число запросов. У первого также есть приложения для iOS и Android. Однако на момент написания заметки DeepSeek приостановила регистрацию новых пользователей, а функция поиска по интернету может не работать из-за высокой нагрузки.Скриншот vc.ru от 29 января 2025 годаЧто умеют моделиQwen 2.5-MaxС помощью Qwen 2.5-Max можно искать информацию в интернет-источниках, генерировать изображения, решать задачи и писать код.Интерфейс Qwen ChatС помощью кнопки Artifacts можно увидеть результат работы кода.Qwen 2.5-Max написала код для игры в змейкуМодель генерирует изображения и умеет создавать надписи на них — но не на русском языке. Также разработчики обещают добавить генерацию видео.Генерация по запросу «Надпись "понедельник" блестящими металлическими буквами» Qwen 2.5-Max попыталась нарисовать Илона Маска и Сэма Альтмана, но отказалась создавать изображение с Си ЦзиньпинемDeepSeekНа сайте и в приложении есть всего две кнопки: для поиска по интернету и включения модели рассуждений, которая теперь умеет расписывать свои «мысли» на русском языке.DeepSeek подобрал десять спектаклей с «рейтингом» больше восьми, которые шли в Москве, привёл цены и время сеанса, дал ссылки на «Яндекс Афишу» и Ticketland. Источник: vc.ruQwen 2.5-Max составила список из трёх событий без цен и времени проведения. Сначала нашла события, проходящие не в нужную датуDeepSeek отдельно представила свой обновлённый генератор картинок Janus Pro. Качество изображений в демоверсии не впечатлило пользователей.Источник: Dominik LukesНавыки программированияАвтор издания Zdnet Дэвид Гевирт попросил DeepSeek V3 создать плагин для WordPress для сортировки имён в списке. Бот с задачей справился.Источник: ZdnetТакой же код смогла написать Qwen 2.5-Max. В ответе бот также объясняет, как его запустить.Результат после запуска кода на WordPress Alibaba выпустила модель Qwen 2.5-Max на фоне шумихи вокруг конкурирующей DeepSeek и падения акций ИТ-компаний из разных стран.В 2024 году DeepSeek выпустила превью модели R1 с возможностью рассуждений, а в январе 2025 года — её полную версию. Через неделю чат-бот компании возглавил топ бесплатных приложений в российском и американском App Store.#новости #deepseek #alibaba
Что у вас здесь происходит? Эволюция
Господи, этот код для игры в змейку так часто приводят в пример впечатляюще сложных задач, решаемых аи, что я скоро сам наизусть запомню его.
Лет 5 назад, если у тебя нет токена личного, то ты айти-мусор.
Теперь такое же с ИИ-моделями.