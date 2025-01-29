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Ася Карпова
AI

Новая Qwen 2.5-Max от Alibaba и модели DeepSeek — чем отличаются продукты китайских разработчиков

Последняя модель Qwen, по заявлениям компании, превосходит DeepSeek V3.

  • Китайская Alibaba выпустила «самую мощную» модель в своей линейке на данный момент — Qwen 2.5-Max. В отличие от предыдущих, её исходный код не выложили в открытый доступ.
  • В тестах Qwen 2.5-Max сравнивают с DeepSeek V3, а не с нашумевшей моделью рассуждений R1, так как она не прописывает свои «мысли» в чате. По данным компании, Max превосходит V3 и Llama-3.1-405B в задачах на написание кода, логику и математику.
Показатели Qwen 2.5-Max в тестах. Источник: Qwen
Показатели Qwen 2.5-Max в тестах. Источник: Qwen

Доступность

  • Чат-боты DeepSeek и Qwen доступны бесплатно из России без ограничений на число запросов. У первого также есть приложения для iOS и Android. Однако на момент написания заметки DeepSeek приостановила регистрацию новых пользователей, а функция поиска по интернету может не работать из-за высокой нагрузки.
Скриншот vc.ru от 29 января 2025 года
Скриншот vc.ru от 29 января 2025 года

Что умеют модели

Qwen 2.5-Max

  • С помощью Qwen 2.5-Max можно искать информацию в интернет-источниках, генерировать изображения, решать задачи и писать код.
Интерфейс Qwen Chat
Интерфейс Qwen Chat
  • С помощью кнопки Artifacts можно увидеть результат работы кода.
Qwen 2.5-Max написала код для игры в змейку
Qwen 2.5-Max написала код для игры в змейку
  • Модель генерирует изображения и умеет создавать надписи на них — но не на русском языке. Также разработчики обещают добавить генерацию видео.
Генерация по запросу «Надпись "понедельник" блестящими металлическими буквами»
Генерация по запросу «Надпись "понедельник" блестящими металлическими буквами»
Qwen 2.5-Max попыталась нарисовать Илона Маска и Сэма Альтмана, но отказалась создавать изображение с Си Цзиньпинем
Qwen 2.5-Max попыталась нарисовать Илона Маска и Сэма Альтмана, но отказалась создавать изображение с Си Цзиньпинем

DeepSeek

  • На сайте и в приложении есть всего две кнопки: для поиска по интернету и включения модели рассуждений, которая теперь умеет расписывать свои «мысли» на русском языке.
DeepSeek подобрал десять спектаклей с «рейтингом» больше восьми, которые шли в Москве, привёл цены и время сеанса, дал ссылки на «Яндекс Афишу» и Ticketland. Источник: <a href="https://vc.ru/ai/1756063-deepseek-vypustila-besplatnoe-mobilnoe-prilozhenie-dlya-svoego-chat-bota-s-poiskom-po-internetu" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">vc.ru</a>
DeepSeek подобрал десять спектаклей с «рейтингом» больше восьми, которые шли в Москве, привёл цены и время сеанса, дал ссылки на «Яндекс Афишу» и Ticketland. Источник: vc.ru
Qwen 2.5-Max составила список из трёх событий без цен и времени проведения. Сначала нашла события, проходящие не в нужную дату
Qwen 2.5-Max составила список из трёх событий без цен и времени проведения. Сначала нашла события, проходящие не в нужную дату
  • DeepSeek отдельно представила свой обновлённый генератор картинок Janus Pro. Качество изображений в демоверсии не впечатлило пользователей.
Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2Ftechczech%2Fstatus%2F1884317086069207262&postId=1781876" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Dominik Lukes</a>
Источник: Dominik Lukes

Навыки программирования

  • Автор издания Zdnet Дэвид Гевирт попросил DeepSeek V3 создать плагин для WordPress для сортировки имён в списке. Бот с задачей справился.
Источник: Zdnet
Источник: Zdnet
  • Такой же код смогла написать Qwen 2.5-Max. В ответе бот также объясняет, как его запустить.
Ответ Qwen 2.5-Max
Новая Qwen 2.5-Max от Alibaba и модели DeepSeek — чем отличаются продукты китайских разработчиков
Результат после запуска кода на WordPress
Результат после запуска кода на WordPress
  • Alibaba выпустила модель Qwen 2.5-Max на фоне шумихи вокруг конкурирующей DeepSeek и падения акций ИТ-компаний из разных стран.
  • В 2024 году DeepSeek выпустила превью модели R1 с возможностью рассуждений, а в январе 2025 года — её полную версию. Через неделю чат-бот компании возглавил топ бесплатных приложений в российском и американском App Store.

#новости #deepseek #alibaba

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6 комментариев
Суцкевер Семен - Fond&Flow

Что у вас здесь происходит? Эволюция

4
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Griby Lenina
1
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ttonikaku

Господи, этот код для игры в змейку так часто приводят в пример впечатляюще сложных задач, решаемых аи, что я скоро сам наизусть запомню его.

1
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Вадим Д.
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Ася Карпова
Автор
1
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Magistr Architecture

Лет 5 назад, если у тебя нет токена личного, то ты айти-мусор.
Теперь такое же с ИИ-моделями.

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