Alibaba представила ИИ-модель, которая управляет компьютером и пишет код на основе картинок и документов

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А с таким справится?
ага
медведоподобное существо неопределенного пола без трусов
Перевод на русский для своих продавцов сделали бы вначале адекватный )
Вот тоже удивляет, это в то время когда уже нейронки переводят превосхлдно.
И почему там мотоциклисты без шлема с красной и зелёной рамкой непонятно
ИИ который быстро и красиво все оформит это уже не новость , но радуют новые технологии с которым всем будет работать.