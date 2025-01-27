Китайская Alibaba научила ИИ-модель Qwen обрабатывать 1 млн токенов, генерировать картинки и видео

Функции доступны на сайте бесплатно.Интерфейс сайта Qwen. Скриншот vc.ruКитайские разработчики выпустили модели с открытым исходным кодом Qwen2.5-1M и Qwen2.5-Instruct-1M, которые обрабатывают 1 млн токенов, «что примерно соответствует 1 млн английских слов». Для сравнения: o1 от OpenAI обрабатывает 200 тысяч токенов.В чат-боте на сайте можно использовать закрытую модель Qwen2.5-Turbo с поддержкой такого же контекстного окна в 1 млн токенов. Там также появились бесплатные генераторы изображений и видео. Создание ролика длиной до пяти секунд занимает около десяти минут. Генерация видео с помощью Qwen. Источник: Hamza Для сравнения пользователь дал такой же запрос модели Sora от OpenAI. Источник: Hamza Генерация Qwen. Запрос: Create a short video of dogs racing / Создай короткое видео собачьих бегов. Источник: Danai Chiwara Картинка, созданная в Qwen. Запрос: A woman sits in a local French cafe typing on a computer / Женщина сидит в местном французском кафе и печатает на компьютере. Генерация vc.ruНа сайт добавили и поиск по интернету. При нажатии кнопки Web Search бот ищет акутальную информацию и даёт ссылки на источники.Бот нашёл фильмы, которые идут в кинотеатрах Москвы, но не представил информацию списком с ценами, как это делают ChatGPT и DeepSeek. Скриншот vc.ru9 января 2025 года Qwen запустила собственный сайт. Там можно задавать вопросы существующим ИИ-моделям, анализировать с их помощью документы и содержание изображений.Alibaba Cloud выпустила свою первую модель с возможностью рассуждений QwQ-32B-Preview 27 ноября 2024-го на Hugging Face. В некоторых тестах она превосходит модель o1 от OpenAI.#новости #alibaba
Хотеть чтобы Великий Xi вести 中国 к славный Социалистический будущее! Удар по капиталистам из OpenAI ! Партия выдать всем по ИИ кошка жена!
Вот вам миска токенов дорогой товарищ!
Как там дела у шедеврума?)
шедеврумнасмешил
еще спроси, как там ГИГАЧАТ
А Винни нарисовать может или токенов не хватит? 😆
И Ленин такой молодой и с грибом, а взрывы позади!