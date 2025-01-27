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vc.ru
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Ася Карпова
AI

Китайская Alibaba научила ИИ-модель Qwen обрабатывать 1 млн токенов, генерировать картинки и видео

Функции доступны на сайте бесплатно.

Интерфейс сайта Qwen. Скриншот vc.ru
Интерфейс сайта Qwen. Скриншот vc.ru
  • Китайские разработчики выпустили модели с открытым исходным кодом Qwen2.5-1M и Qwen2.5-Instruct-1M, которые обрабатывают 1 млн токенов, «что примерно соответствует 1 млн английских слов». Для сравнения: o1 от OpenAI обрабатывает 200 тысяч токенов.
  • В чат-боте на сайте можно использовать закрытую модель Qwen2.5-Turbo с поддержкой такого же контекстного окна в 1 млн токенов.
  • Там также появились бесплатные генераторы изображений и видео. Создание ролика длиной до пяти секунд занимает около десяти минут.
 Генерация видео с помощью Qwen. Источник: Hamza 
Для сравнения пользователь дал такой же запрос модели Sora от OpenAI. Источник: Hamza
Генерация Qwen. Запрос: Create a short video of dogs racing / Создай короткое видео собачьих бегов. Источник: Danai Chiwara 
Картинка, созданная в Qwen. Запрос: A woman sits in a local French cafe typing on a computer / Женщина сидит в местном французском кафе и печатает на компьютере. Генерация vc.ru
Картинка, созданная в Qwen. Запрос: A woman sits in a local French cafe typing on a computer / Женщина сидит в местном французском кафе и печатает на компьютере. Генерация vc.ru
  • На сайт добавили и поиск по интернету. При нажатии кнопки Web Search бот ищет акутальную информацию и даёт ссылки на источники.
Бот нашёл фильмы, которые идут в кинотеатрах Москвы, но не представил информацию списком с ценами, как это делают <a href="https://vc.ru/chatgpt/1719140-vybrat-tovar-naiti-spektakl-ili-rasplanirovat-puteshestvie-vozmozhnosti-poiska-s-chatgpt-v-russkoyazychnom-segmente-interneta" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">ChatGPT</a> и <a href="https://vc.ru/ai/1756063-deepseek-vypustila-besplatnoe-mobilnoe-prilozhenie-dlya-svoego-chat-bota-s-poiskom-po-internetu" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">DeepSeek</a>. Скриншот vc.ru
Бот нашёл фильмы, которые идут в кинотеатрах Москвы, но не представил информацию списком с ценами, как это делают ChatGPT и DeepSeek. Скриншот vc.ru
  • 9 января 2025 года Qwen запустила собственный сайт. Там можно задавать вопросы существующим ИИ-моделям, анализировать с их помощью документы и содержание изображений.
  • Alibaba Cloud выпустила свою первую модель с возможностью рассуждений QwQ-32B-Preview 27 ноября 2024-го на Hugging Face. В некоторых тестах она превосходит модель o1 от OpenAI.

#новости #alibaba

18
3
32 комментария
Бортовой Журнал

Хотеть чтобы Великий Xi вести 中国 к славный Социалистический будущее! Удар по капиталистам из OpenAI ! Партия выдать всем по ИИ кошка жена!

19
1
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Славян

Вот вам миска токенов дорогой товарищ!

10
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Первое Впечатление

Как там дела у шедеврума?)

10
1
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Макгаффин

шедеврумнасмешил
еще спроси, как там ГИГАЧАТ

4
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Камиль Харисян

А Винни нарисовать может или токенов не хватит? 😆

10
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Griby Lenina
5
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Отрицательный Веган

И Ленин такой молодой и с грибом, а взрывы позади!

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