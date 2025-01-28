«Мы выпустим лучше»: как OpenAI, Трамп и Nvidia отреагировали на ажиотаж вокруг нейросетей китайской DeepSeek

*Как пишет CoAI, это «передовой» подход, который позволяет языковым моделям поменьше показывать производительность уровня моделей с заметно большим количеством параметров. Например, модель Llama 3 с 3 млрд параметров превзошла версию с 70 млрд параметров в трудных задачах по математике.