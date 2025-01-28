«Мы выпустим лучше»: как OpenAI, Трамп и Nvidia отреагировали на ажиотаж вокруг нейросетей китайской DeepSeek

*Как пишет CoAI, это «передовой» подход, который позволяет языковым моделям поменьше показывать производительность уровня моделей с заметно большим количеством параметров. Например, модель Llama 3 с 3 млрд параметров превзошла версию с 70 млрд параметров в трудных задачах по математике.
Посмотрим, конкуренция только на пользу. Монополия нам не нужна
Началась битва о которой будут слагать легенды. Но в проигравшей AI это будет замалчиваться как и о событиях в Тяньаньмэне.
кстати, про виннипуха и расстрел студентов рассуждает у меня этот дипсик
Сделают лучше, обязательно. Только будет ещё дороже.
А китайцы сделают ещё лучше и на порядки дешевле.
Пока в выигрыше пользователи 🤘🏻
Альтман: появление нового конкурента «бодрит»Ага, так бодрит что инвесторы могут и вопросики задавать.
да выпустят лучше, именно поэтому все сидели на презентации гугла и удивлялись функции пересказа содержимого видео с помощью ИИ, хотя такая уже год у яндекса есть, Китайские стартапы они точно обгонят, надо просто еще 500 миллиардов долларов вложить
А что не мешало deepseek просто выдумать что они сделали это так быстро и так дешево?
Это китай, там в бумагах напишут что хочешь. В реальности всё может быть полностью не так - вплоть до 100 тыс китаянок пишущих ответы, как бы это бредово не звучало
Они OpenSource