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Полина Лааксо
AI

«Мы выпустим лучше»: как OpenAI, Трамп и Nvidia отреагировали на ажиотаж вокруг нейросетей китайской DeepSeek

Её чат-бот до сих пор первый в списке самых скачиваемых бесплатных приложений в американском App Store.

Источник фото: DeepSeek
Источник фото: DeepSeek

Глава OpenAI Сэм Альтман

  • Рассуждающая модель DeepSeek R1 «впечатляет» — с учётом более низких цен на API, пишет Альтман. OpenAI, «конечно, выпустит модели гораздо лучше», однако появление нового конкурента «бодрит».
  • В компании по-прежнему «верят в то, что как никогда важно обеспечить больший объём вычислительных мощностей», поскольку потребность в работе с нейросетями будет только расти.
  • Контекст. Модель DeepSeek V3 отвечает на вопросы, решает задачи на логику и пишет код «так же хорошо, как остальные модели на рынке», передаёт WSJ со ссылкой на стандартные отраслевые тесты. Её рассуждающую модель R1 ставят в ряд с аналогичной o1 от OpenAI.

Президент США Дональд Трамп

  • «Релиз DeepSeek должен стать для американских отраслей призывом к действию. Нужно сосредоточиться на победе», — заявил Трамп.
  • То, что китайцы нашли способ использовать меньше ресурсов и добиваться сопоставимых результатов, политик счёл хорошей новостью: «Получается, тратить столько миллиардов долларов необязательно». Он верит, что и в США компании найдут способ «удешевить технологию».
  • Контекст. США ещё с 2022 года начали вводить ограничения на поставки в Китай чипов и оборудования для их выпуска, которые коснулись продукции Nvidia и ASML. Последняя, например, не могла поставлять в КНР передовые литографические машины. Так США хотели затормозить прогресс Китая на ИИ-рынке.

Разработчик графических процессоров Nvidia

  • «DeepSeek — блестящий прогресс в ИИ-отрасли», — заключил представитель Nvidia. Своим примером китайская компания показала, как техника Test-Time Scaling* позволяет создавать доступные модели с имеющимися ресурсами — не нарушая экспортные ограничения.
  • Некоторые участники рынка думали, что DeepSeek использовала подсанкционные графические процессоры (GPU), но в Nvidia это отрицают. Сам разработчик объяснял, что брал «особые версии GPU от Nvidia, предназначенные для Китая».
  • Контекст. Nvidia — один из главных бенефициаров ИИ-гонки, так как поставляет разработчикам нужную электронику. DeepSeek заставила рынок задуматься: оправданы ли многомиллиардные инвестиции в инфраструктуру на базе решений Nvidia, если можно обойтись меньшими вложениями. На фоне сомнений акции Nvidia просели на 17%, обвалив её капитализацию почти на $600 млрд. Пострадали и другие компании, занимающиеся чипами, а также оборудованием для них.

*Как пишет CoAI, это «передовой» подход, который позволяет языковым моделям поменьше показывать производительность уровня моделей с заметно большим количеством параметров. Например, модель Llama 3 с 3 млрд параметров превзошла версию с 70 млрд параметров в трудных задачах по математике.

Полина Лааксо
AI
Требует меньше мощностей, денег и времени: почему китайская нейросеть DeepSeek заставила Кремниевую долину «встрепенуться»

Мнением поделился вице-президент по продукту и развитию ИИ-подразделения Dropbox Морган Браун.

Источник фото: elEconomista 
  • Модели DeepSeek — с открытым исходным кодом. У неё также есть чат-бот с поиском по интернету и бесплатные приложения для iOS и Android. Некоторые пользователи пожаловались на внутреннюю цензуру политических тем, но зацензурированы и многие другие чат-боты, в том числе ChatGPT. За способность отвечать на «острые» вопросы, как правило, выделяют Grok.
  • 27 января 2025 года DeepSeek также представила обновлённые модели для генерации изображений Janus.
  • О доступе к нейросетям DeepSeek попросили более 20 ключевых клиентов облачной Amazon Web Services, пишет Business Insider со ссылкой на внутренний документ. Среди них — Toyota, Stripe, Cisco, Yelp, Kellogg и Mercado Libre. DeepSeek-R1 уже добавил к себе ИИ-поисковик Perplexity.
Валерия Ильина
AI
ChatGPT, подвинься: что мы знаем о нейросети DeepSeek и что она умеет

Китайские модели кодят, «говорят» на русском и зарождают сомнения в эффективности крупных вложений в ИИ.

ChatGPT, подвинься: что мы знаем о нейросети DeepSeek и что она умеет

#nvidia #новости #openai #deepseek

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41 комментарий
джага джага

Посмотрим, конкуренция только на пользу. Монополия нам не нужна

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Суцкевер Семен - Fond&Flow

Началась битва о которой будут слагать легенды. Но в проигравшей AI это будет замалчиваться как и о событиях в Тяньаньмэне.

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Сергей Иванов

кстати, про виннипуха и расстрел студентов рассуждает у меня этот дипсик

3
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Вадим Д.

Сделают лучше, обязательно. Только будет ещё дороже.

А китайцы сделают ещё лучше и на порядки дешевле.
Пока в выигрыше пользователи 🤘🏻
Альтман: появление нового конкурента «бодрит»Ага, так бодрит что инвесторы могут и вопросики задавать.

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Летопись

да выпустят лучше, именно поэтому все сидели на презентации гугла и удивлялись функции пересказа содержимого видео с помощью ИИ, хотя такая уже год у яндекса есть, Китайские стартапы они точно обгонят, надо просто еще 500 миллиардов долларов вложить

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А что не мешало deepseek просто выдумать что они сделали это так быстро и так дешево?
Это китай, там в бумагах напишут что хочешь. В реальности всё может быть полностью не так - вплоть до 100 тыс китаянок пишущих ответы, как бы это бредово не звучало

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GR

Они OpenSource

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