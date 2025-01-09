xAI запустила бесплатное приложение чат-бота Grok для iOS

До этого он был доступен только в социальной сети X.Приложение тестируют в некоторых странах, включая США, Австралию и Индию, пишет TechCrunch. Из России его можно скачать, если в настройках аккаунта App Store заменить страну на США. Также компания Илона Маска разрабатывает веб-версию Grok.Нейросеть пишет и дополняет текст, отвечает на вопросы и анализирует изображения, а также генерирует картинки. Чат-бот понимает запросы и инфографику на русском языке.Ответ на запрос «Основные принципы маркетинга» и анализ финансовых показателей из пресс-релиза Яндекса. Скриншоты vc.ruГенерации по запросу «Нарисуй современный офис IT-компании». Скриншоты vc.ruВ приложении Grok для iOS не доступен поиск актуальной информацию в интернете, хотя такая функция есть в чат-боте в X.Ответ на запрос «Актуальный курс рубля» со ссылками на источники внутри социальной сети X. Скриншот vc.ru9 декабря 2024 года xAI представила новую модель для генерации картинок под кодовым названием Aurora в чат-боте Grok. Она отличается от некоторых моделей тем, что может рисовать реальных личностей в заданных обстоятельствах и образах.В начале декабря 2024 года X начала открывать доступ к Grok пользователям без платных подписок. Максимальное количество запросов — десять в два часа. Дальше понадобится Premium.Валерия ИльинаAI06.12.2024Grok: как пользоваться нейросетью от компании Илона Маска Чат-бот саркастично отвечает и не избегает неудобных вопросов.#новости #grok #xai
Маск как всегда спешит. Выпустили сырой продукт, без полного функционала. И ограничения по запросам – это жесть. Некоторые ии уже ушли далеко вперед.
Поделитесь какими AI пользуетесь. Есть ли хорошие бесплатные. Пользуюсь chat GPT. Так и не понял насчет его лимитов.
PODbot 2.5
aistudio.google.com
Бесплатно / последние версии Gemini подтянулись до конкурентов.
https://mistral.ai/
Мне хватает chat GPT, а вообще хочется взять нормальную подписку, там сора и картинки делать можно, в принципе закрывает все потребности в нейронках
https://chat.deepseek.com/sign_in
Легко анализирует данные с фото и все бесплатно, так что Маск держи карман еще шире )))