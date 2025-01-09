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Ася Карпова
AI

xAI запустила бесплатное приложение чат-бота Grok для iOS

До этого он был доступен только в социальной сети X.

  • Приложение тестируют в некоторых странах, включая США, Австралию и Индию, пишет TechCrunch. Из России его можно скачать, если в настройках аккаунта App Store заменить страну на США. Также компания Илона Маска разрабатывает веб-версию Grok.
  • Нейросеть пишет и дополняет текст, отвечает на вопросы и анализирует изображения, а также генерирует картинки. Чат-бот понимает запросы и инфографику на русском языке.
Ответ на запрос «Основные принципы маркетинга» и анализ финансовых показателей из пресс-релиза Яндекса. Скриншоты vc.ru
Ответ на запрос «Основные принципы маркетинга» и анализ финансовых показателей из пресс-релиза Яндекса. Скриншоты vc.ru
Генерации по запросу «Нарисуй современный офис IT-компании». Скриншоты vc.ru
Генерации по запросу «Нарисуй современный офис IT-компании». Скриншоты vc.ru
  • В приложении Grok для iOS не доступен поиск актуальной информацию в интернете, хотя такая функция есть в чат-боте в X.
Ответ на запрос «Актуальный курс рубля» со ссылками на источники внутри социальной сети X. Скриншот vc.ru
Ответ на запрос «Актуальный курс рубля» со ссылками на источники внутри социальной сети X. Скриншот vc.ru
  • 9 декабря 2024 года xAI представила новую модель для генерации картинок под кодовым названием Aurora в чат-боте Grok. Она отличается от некоторых моделей тем, что может рисовать реальных личностей в заданных обстоятельствах и образах.
  • В начале декабря 2024 года X начала открывать доступ к Grok пользователям без платных подписок. Максимальное количество запросов — десять в два часа. Дальше понадобится Premium.
Валерия Ильина
AI
Grok: как пользоваться нейросетью от компании Илона Маска

Чат-бот саркастично отвечает и не избегает неудобных вопросов.

Grok: как пользоваться нейросетью от компании Илона Маска

#новости #grok #xai

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26 комментариев
Кристина Войткова

Маск как всегда спешит. Выпустили сырой продукт, без полного функционала. И ограничения по запросам – это жесть. Некоторые ии уже ушли далеко вперед.

3
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WTFGonzo

Поделитесь какими AI пользуетесь. Есть ли хорошие бесплатные. Пользуюсь chat GPT. Так и не понял насчет его лимитов.

1
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Jack Brown

PODbot 2.5

3
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High Stakes

aistudio.google.com

Бесплатно / последние версии Gemini подтянулись до конкурентов.

3
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O-o

https://mistral.ai/

mistral.ai
Mistral AI | Frontier AI in your hands
1
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Юрий Зибарев

Мне хватает chat GPT, а вообще хочется взять нормальную подписку, там сора и картинки делать можно, в принципе закрывает все потребности в нейронках

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МТД77

https://chat.deepseek.com/sign_in

Легко анализирует данные с фото и все бесплатно, так что Маск держи карман еще шире )))

chat.deepseek.com
chat.deepseek.com
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