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Артур Томилко
AI

Соцсеть X открыла доступ к чат-боту Grok всем пользователям

До этого он был доступен только подписчикам Premium.

  • Бесплатные пользователи X теперь могут отправлять Grok до десяти текстовых запросов каждые два часа и до трёх изображений день.
  • Компания xAI, которую Илон Маск основал летом 2023-го для конкуренции с OpenAI, представила Grok ноябре того же года. Разработчики заявляли, что он способен отвечать на «острые» вопросы, которые «цензурируются большинством чат-ботов». Доступ к чат-боту получили только пользователи X с подпиской Premium.
  • В марте 2024 года xAI опубликовала исходный код Grok. В августе выпустила бета-версии моделей Grok-2 и Grok-2 mini и добавила в чат-бота генерацию изображений — за это отвечает Flux от Black Forest Lab.
  • В ноябре источники WSJ рассказали, что xAI планирует выпустить отдельное приложение для Grok. В том же месяце компания привлекла $5 млрд при оценке в $45 млрд.

#новости #grok

99
11
16 комментариев
Sar

Выборы закончились, начали релизить заготовки. Ждём

3
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Sergei Khan

ох вовремя. чуть не купил)

1
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Яна Шепилова

Ну вот, опять эти ограничения — 10 запросов и 3 картинки в день... Не очень классно, но хотя бы доступ открыт.

1
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Дмитрий Пинчук

Какие все открытые-открытые стали

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Илья

А ты до сих пор лиды за «первое занятие/урок» бесплатно гонишь? Мир изменился, выкладывай курсы фулл в открытом доступе!

1
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Dmitry Porkhaev

Найс

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Alena Ducatt

🙌✨🥰

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