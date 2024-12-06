Соцсеть X открыла доступ к чат-боту Grok всем пользователям

До этого он был доступен только подписчикам Premium.Бесплатные пользователи X теперь могут отправлять Grok до десяти текстовых запросов каждые два часа и до трёх изображений день.Компания xAI, которую Илон Маск основал летом 2023-го для конкуренции с OpenAI, представила Grok ноябре того же года. Разработчики заявляли, что он способен отвечать на «острые» вопросы, которые «цензурируются большинством чат-ботов». Доступ к чат-боту получили только пользователи X с подпиской Premium. В марте 2024 года xAI опубликовала исходный код Grok. В августе выпустила бета-версии моделей Grok-2 и Grok-2 mini и добавила в чат-бота генерацию изображений — за это отвечает Flux от Black Forest Lab.В ноябре источники WSJ рассказали, что xAI планирует выпустить отдельное приложение для Grok. В том же месяце компания привлекла $5 млрд при оценке в $45 млрд.#новости #grok
Выборы закончились, начали релизить заготовки. Ждём
ох вовремя. чуть не купил)
Ну вот, опять эти ограничения — 10 запросов и 3 картинки в день... Не очень классно, но хотя бы доступ открыт.
Какие все открытые-открытые стали
А ты до сих пор лиды за «первое занятие/урок» бесплатно гонишь? Мир изменился, выкладывай курсы фулл в открытом доступе!
Найс
🙌✨🥰