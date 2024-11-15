Стартап xAI Илона Маска привлёк $5 млрд при оценке в $45 млрд — FT

Весной 2024 года инвесторы оценили компанию в $24 млрд.Об этом говорят источники Financial Times. По их словам, раунд провели «с головокружительной скоростью» — собирать деньги начали лишь в октябре 2024 года. В конце этого месяца источники WSJ сообщали, что компания претендует на оценку в $40 млрд.Также источники сообщают, что на участие в сделке было подано «очень много» заявок, но участвовали только инвесторы, которые уже вкладывались в компанию в предыдущем раунде. Кто они — неизвестно.Последний раз xAI привлекала инвестиции в мае 2024 года. Тогда стартап получил $6 млрд при оценке в $24 млрд. В раунде приняли участие фонды Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Valor Equity Partners и другие.Издание кроме этого сообщило, что другая компания Маска, космическая SpaceX, готовится в декабре предложить к продаже существующие акции по цене около $135 за штуку. При такой стоимости бумаг оценка компании составит более $250 млрд.Илон Маск официально запустил xAI в июле 2023-го, хотя о её основании FT и The Verge сообщили ещё в апреле. В ноябре xAI запустила нейросеть Grok для генерации текстов по запросу.В августе 2024 года xAI представила бета-версии моделей Grok-2 и Grok-2 mini, а в октябре выпустила API с доступом к языковой модели grok-beta.#новости #xai #илонмаск
Пузырь знатный конечно растет, десятки однотипных нейронок с миллиардными оценками
xAI пытается ударить по гуглу и армии китайских математиков.
Как им пользоваться в России?
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Он вродь не для "пользоваться".
Господи что за цифры
Так а почему нет? Чел из раза в раз запускает новые бизнесы, и доказывает, что может сделать компании успешными, люди несут ему деньги, а тут еще и тема AI все дела