Стартап Илона Маска xAI выпустил API с доступом к языковой модели grok-beta

Он доступен в консоли разработчика.О релизе API рассказал сам Маск. При работе с моделью grok-beta 1 млн «входных» токенов будет стоить $5, а «выходных» — $15. 1 млн токенов — это примерно 750 тысяч слов, пишет TechCrunch.По словам издания, API поддерживает вызов функций, чтобы можно было обращаться ко «внешним инструментам» — дата-базам и поисковым движкам.В документации API упоминаются последние языковые модели стартапа Grok-2 и Grok-2 mini. Автор Telegram-канала «эйай ньюз» уточняет, что пока доступна именно Grok-2.Илон Маск. Источник фото: Getty ImagesИлон Маск официально запустил xAI в июле 2023 года, хотя о её основании FT и The Verge сообщили ещё в апреле.В ноябре xAI выпустила нейросеть Grok для генерации текстов по запросу. Разработчики заявляли, что она способна отвечать на «острые» вопросы, которые блокируются большинством ИИ, и «с удовольствием посквернословит». Чат-бот доступен владельцам подписок Premium и Premium+.В марте 2024 года xAI опубликовала исходный код Grok, а в мае привлекла $6 млрд от Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Valor Equity Partners и других инвесторов,В августе выпустила бета-версии моделей Grok-2 и Grok-2 mini. Раннюю вариацию Grok-2 тестировали на платформе LMSYS под кодовым названием sus-column-r. На момент релиза, по словам самой xAI, она превосходила 3.5 Sonnet от Anthropic и GPT-4-Turbo от OpenAI.Тогда же пользователи Grok получили возможность генерировать через бота изображения — за это отвечает модель Flux от Black Forest Lab.#новости #grok #xai
И когда он всё успевает? И ракеты, и машины, и нейросети? 🤔
Сдаётся мне что Илон Маск это обычный лохотрон 💁
Они взяли какого-то бомжа, оформили на него кучу ОООшек и закалачивают на нём бабки 💁
Вы не устали еще от негатива в сторону Маска? Почему бы не обсудить его реальные достижения?
Заколачивают или закалачивают, вот в чем вопрос
Он на той неделе установил 100 000 ускорителей H200 за 19 дней, у других обычно занимает установка 4 года. Он там походу в дебрях открыл что то неведомое нам и теперь они работают на него...
ахуенно
какая из двух моделей «скрывается» под grok-beta — неизвестноGigaChat 😁