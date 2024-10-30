Стартап xAI Илона Маска начал переговоры об инвестициях при оценке в $40 млрд — WSJ

Весной 2024 года инвесторы оценили компанию в $24 млрд.О планах xAI привлечь «несколько миллиардов» долларов и получить оценку в $40 млрд WSJ рассказали «осведомлённые источники».По их словам, компания уже обсуждает финансирование с потенциальными инвесторами, кто они — неизвестно. Переговоры находятся на ранней стадии, поэтому условия могут измениться, отмечают собеседники.Последний раз xAI привлекала инвестиции в мае 2024 года. Тогда стартап получил $6 млрд при оценке в $24 млрд. В раунде приняли участие фонды Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Valor Equity Partners и другие.Илон Маск официально запустил xAI в июле 2023-го, хотя о её основании FT и The Verge сообщили ещё в апреле. В ноябре xAI запустила нейросеть Grok для генерации текстов по запросу. Разработчики заявляли, что бот способен отвечать на «острые» вопросы, которые блокируются большинством ИИ-систем.В августе 2024 года xAI представила бета-версии моделей Grok-2 и Grok-2 mini, а в октябре выпустила API с доступом к языковой модели grok-beta.#новости #xai
Как обычно, собрались несколько ушлых "инвесторов" и рисуют оценку. Кто-то вне твиттера вообще пользуется Grok, когда есть чат, перплексити и ллама?
ну есть бетховены, этериумы, но в скамкрипту тоже инвестируют в надежде, что очередной шиткоин выстрелит иксы
То что делает маск это вообще круто, интеренсно за ним следить)
Там уже чисто имя деньги зарабатывает, если твой твит может изменить курсы на бирже, это уже работает в обе стороны.
Ещё можно сделать военные государственные криптооблигации, где заинтересованные стороны вкидывали бы средства в жерло войны.
Маск какой-то генератор бабла.
как у Пелевина персонаж, который носил с собой много налички и находил ещё больше, типа деньги к деньгам... только его убили и ограбили, когда схему поняли
Не генератор бабла, а привлекатор бабла. Ему доверяют, так как он успешно реализует самые грандиозные проекты.