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Артур Томилко
AI

Стартап xAI Илона Маска начал переговоры об инвестициях при оценке в $40 млрд — WSJ

Весной 2024 года инвесторы оценили компанию в $24 млрд.

  • О планах xAI привлечь «несколько миллиардов» долларов и получить оценку в $40 млрд WSJ рассказали «осведомлённые источники».
  • По их словам, компания уже обсуждает финансирование с потенциальными инвесторами, кто они — неизвестно. Переговоры находятся на ранней стадии, поэтому условия могут измениться, отмечают собеседники.
  • Последний раз xAI привлекала инвестиции в мае 2024 года. Тогда стартап получил $6 млрд при оценке в $24 млрд. В раунде приняли участие фонды Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Valor Equity Partners и другие.
  • Илон Маск официально запустил xAI в июле 2023-го, хотя о её основании FT и The Verge сообщили ещё в апреле. В ноябре xAI запустила нейросеть Grok для генерации текстов по запросу. Разработчики заявляли, что бот способен отвечать на «острые» вопросы, которые блокируются большинством ИИ-систем.
  • В августе 2024 года xAI представила бета-версии моделей Grok-2 и Grok-2 mini, а в октябре выпустила API с доступом к языковой модели grok-beta.

#новости #xai

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28 комментариев
Бонифаций на каникулах

Как обычно, собрались несколько ушлых "инвесторов" и рисуют оценку. Кто-то вне твиттера вообще пользуется Grok, когда есть чат, перплексити и ллама?

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Нерухнум Уже Васильич

ну есть бетховены, этериумы, но в скамкрипту тоже инвестируют в надежде, что очередной шиткоин выстрелит иксы

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Анна Кузнецова

То что делает маск это вообще круто, интеренсно за ним следить)

1
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Bobby Jazzz

Там уже чисто имя деньги зарабатывает, если твой твит может изменить курсы на бирже, это уже работает в обе стороны.

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Sergey Zhukov

Ещё можно сделать военные государственные криптооблигации, где заинтересованные стороны вкидывали бы средства в жерло войны.

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Курильщик

Маск какой-то генератор бабла.

как у Пелевина персонаж, который носил с собой много налички и находил ещё больше, типа деньги к деньгам... только его убили и ограбили, когда схему поняли

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дед Мазай и психи

Не генератор бабла, а привлекатор бабла. Ему доверяют, так как он успешно реализует самые грандиозные проекты.

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