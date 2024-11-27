xAI Илона Маска выпустит приложение для чат-бота Grok — WSJ

Пока что он доступен только платным подписчикам в Х.По словам источников WSJ, релиз должен состояться в декабре 2024 года. У основных конкурентов — ChatGPT, Gemini и Claude — уже есть приложения как для iOS, так и для Android.Компания говорила инвесторам, что её годовая выручка вот-вот превысит $100 млн. Но большая часть поступает со стороны других компаний Маска. Это деньги подписчиков Х и SpaceX, которая использует языковые модели xAI в своей клиентской службе.Теперь xAI начинает «вставать на ноги», пишет издание. Компания уже выпустила API, чтобы разработчики создавали на основе Grok свои инструменты. А пользовательское приложение — следующий шаг.По словам Маска, у xAI есть два основных преимущества перед конкурентами — возможность обучать модели на уникальных данных Х и Tesla, а также планы строить более крупные дата-центры быстрее других участников рынка.Например, центр Colossus в Мемфисе на 100 тысяч графических процессоров от Nvidia построили за 122 дня. По словам WSJ, это один из крупнейших в мире микропроцессорных кластеров для ИИ.Строить Colossus помогала компания DataDirect Networks. Там говорят, что сотрудники работали по три восьмичасовые смены подряд без перерывов. А проблемы решали по мере появления, потому что тратить восемь месяцев на проектирование центра Маск не хотел.Слухи про запуск мобильного приложения xAI не комментировала, но предприниматель поделился другими новостями: он сообщил, что компания запустит «игровую ИИ-студию». Когда — не уточнил.Маск. Источник фото: The AtlanticОфициально Маск запустил xAI в июле 2023 года, но FT и The Verge сообщили об основании ещё в апреле. В команду проекта позвал «ветерана» Google DeepMind и OpenAI Игоря Бабушкина.В ноябре xAI выпустила нейросеть Grok для генерации текстов по запросу. Разработчики заявляли, что она способна отвечать на «острые» вопросы, которые цензурируются большинством чат-ботов.В марте 2024 года компания опубликовала исходный код Grok. В августе выпустила бета-версии моделей Grok-2 и Grok-2 mini и добавила в чат-бота генерацию изображений — за это отвечает Flux от Black Forest Lab. В ноябре начала ограниченно тестировать бесплатную версию Grok.Компания привлекла $6 млрд от Andreessen Horowitz, Sequoia Capital и других инвесторов и ещё $5 млрд уже в ноябре. После закрытия раунда её оценка должна составить $50 млрд. Для сравнения: оценка OpenAI, откуда Маск ушёл в 2018 году, равняется $157 млрд.#новости #grok #xai
Так он же вроде выступал против сильного совершенствования ИИ, тк это может нести вред..
Это было до того, как он начал догонять лидеров)
Я не буду пользоваться чат ботами
Держите в курсе
Ну-ну)) Интересно, как долго получится обходиться без них, когда вся жизнь, от заказа пиццы до трудоустройства, будет крутиться вокруг этих самых чат-ботов.
Хорошо, будем знать
Спасибо что сообщил.