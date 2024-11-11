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Ася Карпова
AI

Соцсеть X начала тестировать бесплатную версию чат-бота Grok

Пока по умолчанию бот доступен по подписке Premium+ за $16 в месяц.

Источник: @Lohansimpson
Источник: @Lohansimpson
  • Несколько пользователей X сообщили о том, что у них появился доступ к бесплатной версии чат-бота Grok. TechCrunch выяснил, что её тестируют по крайней мере в Новой Зеландии.

  • Один из пользователей рассказал, что сейчас доступно 10 запросов за два часа для модели Grok-2 и 20 запросов — для модели Grok-2 mini, а также три запроса «по анализу изображений» в день. Учётная запись должна быть создана не менее семи дней назад.

  • Компания Илона Маска xAI представила чат-бота для генерации текстов Grok в ноябре 2023 года. Пока он доступен пользователям с подпиской Premium+ за $16 в месяц.

  • В августе 2024 года xAI представила бета-версии Grok-2 и Grok-2 mini с функцией генерации изображений на базе модели FLUX.1 от Black Forest Labs. В октябре компания выпустила API с доступом к языковой модели grok-beta.

#новости #x #grok

33
3 комментария
Griby Lenina

Ждем новый роман Пелевина iGrok, про Федора нашего Михалыча.

1
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Камиль Харисян

Ушел на threads, менее токсик по русскоязычной аудитории и лучше формирует ленту, мне мигрантов подкидывает в большом количестве из разных стран. Интересно почитать.

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Артур Маслов

а помните как все смеялись над threads? а теперь твиттер стоит меньше соцсетки Трампа, подешевев в 8 раз, но Маск все равно гений для сектантов

1
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