Соцсеть X начала тестировать бесплатную версию чат-бота Grok

Пока по умолчанию бот доступен по подписке Premium+ за $16 в месяц.Источник: @LohansimpsonНесколько пользователей X сообщили о том, что у них появился доступ к бесплатной версии чат-бота Grok. TechCrunch выяснил, что её тестируют по крайней мере в Новой Зеландии.Один из пользователей рассказал, что сейчас доступно 10 запросов за два часа для модели Grok-2 и 20 запросов — для модели Grok-2 mini, а также три запроса «по анализу изображений» в день. Учётная запись должна быть создана не менее семи дней назад.Компания Илона Маска xAI представила чат-бота для генерации текстов Grok в ноябре 2023 года. Пока он доступен пользователям с подпиской Premium+ за $16 в месяц. В августе 2024 года xAI представила бета-версии Grok-2 и Grok-2 mini с функцией генерации изображений на базе модели FLUX.1 от Black Forest Labs. В октябре компания выпустила API с доступом к языковой модели grok-beta.#новости #x #grok
Ждем новый роман Пелевина iGrok, про Федора нашего Михалыча.
Ушел на threads, менее токсик по русскоязычной аудитории и лучше формирует ленту, мне мигрантов подкидывает в большом количестве из разных стран. Интересно почитать.
а помните как все смеялись над threads? а теперь твиттер стоит меньше соцсетки Трампа, подешевев в 8 раз, но Маск все равно гений для сектантов