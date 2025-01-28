Perplexity добавила в ИИ-поисковик режим рассуждений с DeepSeek-R1

Также можно выбрать модель o1 от OpenAI, но только по подписке.Выбор режима поиска на сайте. Здесь и далее скриншоты vc.ruВо время поиска рассуждающая модель анализирует источники и затем приводит выводы в сводке информации. При запросе на русском языке её «мысли» тоже будут на русском.Модель рассуждений R1 приводит анализ найденных источников и показывает свои «мысли»Для сравнения, в обычном режиме Perplexity скопировал тезисы из найденных статей и не структурировал ответ.Ответ Perplexity в базовом режиме. Модель собрала резюме на три абзаца по шести источникам, скопировав фрагменты оттудаВ поиске с рассуждениями R1 обратила внимание на то, что в источниках нет конкретного числа российских компаний, внедривших ИИ в 2024 году, а приведено только процентное соотношение — она предупредила, что данные «требуют уточнения».Ответ Perplexity в режиме рассуждений. Модель выделила подтемы и предупредила, что точное число компаний в источниках не указаноВ бесплатной версии в день можно задать DeepSeek-R1 три запроса и загрузить до трёх файлов для анализа. Компания сообщила, что увеличивает лимиты для моделей рассуждений. Базовый режим поиска полностью бесплатный.В платной версии доступно более 300 запросов R1 и o1 в день. Подписка стоит $20 в месяц (1942 рубля по курсу ЦБ на 28 января 2025 года).27 января 2025 года приложение китайской DeepSeek стало самым скачиваемым бесплатным приложением в американском App Store, сместив чат-бота ChatGPT от OpenAI на второе место.После этого акции ИТ-компаний из разных стран стали резко падать, а DeepSeek ограничила регистрацию пользователей из-за кибератаки.Ася КарповаAI20 янвКитайские разработчики выпустили модель DeepSeek-R1 «уровня» o1 от OpenAI Ей можно задавать 50 бесплатных запросов в день.#новости #deepseek
За неделю перевернуть весь рынок AI. Ну китайцы ну молодцы
Сверхдержава
Второй день бомбят рекламой этого китайского ИИ….🤖
Еще с месяцок покрутится на виду и начнет уходить на задворки.
Ну если честно, то DeepSeek очень хорош, даже в сравнении с платной версией ChatGPT. Жаль у DeepSeek нету голосового живого общения, хотя может пройдет немного времени и все будет)
Его обучение оказалось в 1000 раз дешевле, чем обучение ChatGPT, всего 6 млн долларов. У инвесторов возникнут очень много вопросов, как к ИИ-стартапам, которые просят миллиарды, так и к Nvidia, которая продается по десятками тысяч процессоров на обучение ИИ, в то время, как оказалось, что хватит и 2000 тысяч, чтобы обучить модель уровня GPT o1. Это не столько реклама, сколько очень интересное событие