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Ася Карпова
AI

Perplexity добавила в ИИ-поисковик режим рассуждений с DeepSeek-R1

Также можно выбрать модель o1 от OpenAI, но только по подписке.

Выбор режима поиска на сайте. Здесь и далее скриншоты vc.ru
Выбор режима поиска на сайте. Здесь и далее скриншоты vc.ru
  • Во время поиска рассуждающая модель анализирует источники и затем приводит выводы в сводке информации. При запросе на русском языке её «мысли» тоже будут на русском.
Модель рассуждений R1 приводит анализ найденных источников и показывает свои «мысли»
Модель рассуждений R1 приводит анализ найденных источников и показывает свои «мысли»
  • Для сравнения, в обычном режиме Perplexity скопировал тезисы из найденных статей и не структурировал ответ.
Ответ Perplexity в базовом режиме. Модель собрала резюме на три абзаца по шести источникам, скопировав фрагменты оттуда
Ответ Perplexity в базовом режиме. Модель собрала резюме на три абзаца по шести источникам, скопировав фрагменты оттуда
  • В поиске с рассуждениями R1 обратила внимание на то, что в источниках нет конкретного числа российских компаний, внедривших ИИ в 2024 году, а приведено только процентное соотношение — она предупредила, что данные «требуют уточнения».
Ответ Perplexity в режиме рассуждений. Модель выделила подтемы и предупредила, что точное число компаний в источниках не указано
Ответ Perplexity в режиме рассуждений. Модель выделила подтемы и предупредила, что точное число компаний в источниках не указано
  • В бесплатной версии в день можно задать DeepSeek-R1 три запроса и загрузить до трёх файлов для анализа. Компания сообщила, что увеличивает лимиты для моделей рассуждений. Базовый режим поиска полностью бесплатный.
  • В платной версии доступно более 300 запросов R1 и o1 в день. Подписка стоит $20 в месяц (1942 рубля по курсу ЦБ на 28 января 2025 года).
  • 27 января 2025 года приложение китайской DeepSeek стало самым скачиваемым бесплатным приложением в американском App Store, сместив чат-бота ChatGPT от OpenAI на второе место.
  • После этого акции ИТ-компаний из разных стран стали резко падать, а DeepSeek ограничила регистрацию пользователей из-за кибератаки.
Ася Карпова
AI
Китайские разработчики выпустили модель DeepSeek-R1 «уровня» o1 от OpenAI

Ей можно задавать 50 бесплатных запросов в день.

Показатели o1, R1 и других моделей DeepSeek в тестах на математику, программирование и логику. Источник: DeepSeek

#новости #deepseek

10
1
25 комментариев
Суцкевер Семен - Fond&Flow

За неделю перевернуть весь рынок AI. Ну китайцы ну молодцы

10
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Андрей

Сверхдержава

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Boyko
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Dima Tsurkan

Второй день бомбят рекламой этого китайского ИИ….🤖

2
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hikonomuro

Еще с месяцок покрутится на виду и начнет уходить на задворки.

3
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BLVCK SQUARE

Ну если честно, то DeepSeek очень хорош, даже в сравнении с платной версией ChatGPT. Жаль у DeepSeek нету голосового живого общения, хотя может пройдет немного времени и все будет)

2
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Vlad

Его обучение оказалось в 1000 раз дешевле, чем обучение ChatGPT, всего 6 млн долларов. У инвесторов возникнут очень много вопросов, как к ИИ-стартапам, которые просят миллиарды, так и к Nvidia, которая продается по десятками тысяч процессоров на обучение ИИ, в то время, как оказалось, что хватит и 2000 тысяч, чтобы обучить модель уровня GPT o1. Это не столько реклама, сколько очень интересное событие

1
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