Китайский ИИ-разработчик DeepSeek возглавил топ бесплатных приложений в российском App Store

В Google Play — на седьмом месте.28 января 2025 года, после попадания на первое место в американском App Store, приложение «DeepSeek — ИИ ассистент» возглавило топ в России, убедилась редакция vc.ru. В российском Google Play приложение находится на седьмом месте среди бесплатных сервисов.По словам источника РБК в крупной ИТ-компании, количество загрузок приложения DeepSeek на текущей неделе в Google Play в России выросло втрое по сравнению с прошлой и превысило 43 тысячи.Скриншот vc.ruКитайский DeepSeek основан в 2023 году и разрабатывает ИИ-модели с открытым кодом. В 2024-м стартап выпустил превью модели R1 с возможностью рассуждений, а в январе 2025 года — её полную версию. По словам компании, модель решает задачи по программированию, математике и логике лучше или так же, как аналогичная модель o1 от OpenAI.Разработка наделала шума. По данным App Figures, к 25 января приложение DeepSeek скачали 1,6 млн раз. Компания приостановила регистрацию пользователей из-за кибератаки.Акции ИТ-компаний вроде Nvidia и AMD стали падать на фоне опасений, что спрос на чипы упадёт из-за более эффективного подхода DeepSeek к обучению и запуску моделей. Правда, есть и другое мнение: паника на рынке «раздута».Валерия ИльинаAI14:16ChatGPT, подвинься: что мы знаем о нейросети DeepSeek и что она умеет Китайские модели кодят, «говорят» на русском и зарождают сомнения в эффективности крупных вложений в ИИ.#новости #deepseek
Прикольно. Искусственный интеллект забрал работу у ChatGPT.
А вы боялись, что программисты станут не нужны..
Бля..Большинство чат ботов бесполезны.
Какую работу?Он бесплатный)
Его популярность обусловлена тем,что люди любят пиздеть и не важно с кем.
Про "приостановку регистрации из-за кибератаки" особенно повеселило. Больше похоже на то, что серверы просто не выдержали наплыва пользователей, а красиво назвать надо было
Очередной китайский клон всего и вся. Через месяц выяснится, что все данные пользователей утекли в Пекин, а приложение майнит крипту в фоновом режиме. Но хомячки конечно все побежали устанавливать, потому что бесплатно
Не , норм программулька. Установил чуть раньше чем это стало мейнстримом 😉
Есть предложение, что:
Ты его поюзай для начала. Gpt проигрывает