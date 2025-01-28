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Таня Боброва
AI

Китайский ИИ-разработчик DeepSeek возглавил топ бесплатных приложений в российском App Store

В Google Play — на седьмом месте.

  • 28 января 2025 года, после попадания на первое место в американском App Store, приложение «DeepSeek — ИИ ассистен‪т‬» возглавило топ в России, убедилась редакция vc.ru. В российском Google Play приложение находится на седьмом месте среди бесплатных сервисов.
  • По словам источника РБК в крупной ИТ-компании, количество загрузок приложения DeepSeek на текущей неделе в Google Play в России выросло втрое по сравнению с прошлой и превысило 43 тысячи.
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Китайский DeepSeek основан в 2023 году и разрабатывает ИИ-модели с открытым кодом. В 2024-м стартап выпустил превью модели R1 с возможностью рассуждений, а в январе 2025 года — её полную версию. По словам компании, модель решает задачи по программированию, математике и логике лучше или так же, как аналогичная модель o1 от OpenAI.
  • Разработка наделала шума. По данным App Figures, к 25 января приложение DeepSeek скачали 1,6 млн раз. Компания приостановила регистрацию пользователей из-за кибератаки.
  • Акции ИТ-компаний вроде Nvidia и AMD стали падать на фоне опасений, что спрос на чипы упадёт из-за более эффективного подхода DeepSeek к обучению и запуску моделей. Правда, есть и другое мнение: паника на рынке «раздута».
Валерия Ильина
AI
ChatGPT, подвинься: что мы знаем о нейросети DeepSeek и что она умеет

Китайские модели кодят, «говорят» на русском и зарождают сомнения в эффективности крупных вложений в ИИ.

ChatGPT, подвинься: что мы знаем о нейросети DeepSeek и что она умеет

#новости #deepseek

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24 комментария
Суцкевер Семен - Fond&Flow

Прикольно. Искусственный интеллект забрал работу у ChatGPT.
А вы боялись, что программисты станут не нужны..

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theultratitan

Бля..Большинство чат ботов бесполезны.
Какую работу?Он бесплатный)
Его популярность обусловлена тем,что люди любят пиздеть и не важно с кем.

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Артур Егоров

Про "приостановку регистрации из-за кибератаки" особенно повеселило. Больше похоже на то, что серверы просто не выдержали наплыва пользователей, а красиво назвать надо было

4
1
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Печерин Максим

Очередной китайский клон всего и вся. Через месяц выяснится, что все данные пользователей утекли в Пекин, а приложение майнит крипту в фоновом режиме. Но хомячки конечно все побежали устанавливать, потому что бесплатно

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1
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Агжилик Агжиликов

Не , норм программулька. Установил чуть раньше чем это стало мейнстримом 😉

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Boyko

Есть предложение, что:

1
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Evgenii Alekseev

Ты его поюзай для начала. Gpt проигрывает

2
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