Мнение: рыночная паника из-за DeepSeek «раздута» — спрос на чипы не упадёт, а вырастет

Как только скорость интернета и стоимость единицы информации перестала быть сдерживающим фактором, потребление выросло не просто скачкообразно, а улетело. Мы всё теперь делаем в интернете. Мы не задумываемся о том, сможем ли что-нибудь скачать или нет. Гигабайтный файл скачивается за считанные секунды.
На годовом графике Нвидиа этот безумно обвальный обвал-провал выглядит не так чтоб прям критично. Мб пока что, поживём-увидим.
Все СМИ мира
Очередная аналитика от диванных экспертов. Я вам так скажу - пока весь этот ИИ не научится варить нормальный борщ или починить машину, все эти миллиардные оценки - пузырь пузырём. А китайцы молодцы, хоть кто-то может америкосам нос утереть
Кто-то нормально закупился акциями, можно поднимать
Что точно раздуто, это американский фондовый рынок.
Пузырь скоро лопнет?
Ии эти уже тошное что-то