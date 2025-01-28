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Полина Лааксо
AI

Мнение: рыночная паника из-за DeepSeek «раздута» — спрос на чипы не упадёт, а вырастет

Акции Nvidia, которая контролирует около 80% рынка чипов для ИИ, начинают отыгрывать просадку на 17%.

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2FKarl_Was_Right%2Fstatus%2F1883921847047401941%2Fphoto%2F2&postId=1776630" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Х</a>
Источник: Х
  • Заявления о том, что модели китайской компании DeepSeek могут конкурировать с передовыми нейросетями разработчиков из США и при этом требуют меньше вычислительных мощностей, вызвали падение акций у разных компаний, связанных с чипами.
  • За сутки индекс Nasdaq потерял $1 трлн, причём на $600 млрд сократилась капитализация всего одной компании — Nvidia. В отрасли возникло опасение, что спрос на чипы будет падать, но есть и противоположное мнение.
  • В частности, глава Microsoft Сатья Наделла и бывший гендиректор Intel Пэт Гелсингер напомнили о «парадоксе Джевонса». Это когда «повышение эффективности потребления ресурса как результат технологического прогресса ведёт к ещё большему повышению спроса на ресурс».
  • Изобретение паровых двигателей, эффективнее использующих топливо, не привело к сокращению потребления угля. Последнее, напротив, выросло, так как энергия стала дешевле. Автор канала «Blogнот» Сергей Петренко отмечает, что то же самое произошло с интернетом.

Как только скорость интернета и стоимость единицы информации перестала быть сдерживающим фактором, потребление выросло не просто скачкообразно, а улетело. Мы всё теперь делаем в интернете. Мы не задумываемся о том, сможем ли что-нибудь скачать или нет. Гигабайтный файл скачивается за считанные секунды.

Сергей Петренко, автор «Blogнот»
  • По словам Fortune, до сих пор внедрение нейросетей в крупных организациях тормозило «дорогое развёртывание» — особенно если это рассуждающие модели вроде o1 от OpenAI. Бизнесу же нужно, чтобы расходы окупались, а случаев, в которых это было бы возможно, не так много.
  • В то же время запуск аналогичной модели DeepSeek R1 требует «так мало затрат», что использовать её можно гораздо шире, пишет Fortune. А чем больше пользовательских сценариев и пользователей, тем выше может быть и спрос на вычисления.
  • Некоторые аналитики говорят, что паника «раздута». Ошибочной реакцию рынков считает и Гелсингер, и профессор Уортонской школы бизнеса Итан Моллик. Axios отмечает, что «один плохой день» не повод списывать компании со счетов, но напоминание: конкуренты «не дремлют».
  • На 20:20 мск акции Nvidia торгуются на отметке $125,5 за штуку. Чат-бот DeepSeek тем временем возглавляет топ бесплатных приложений как в американском, так и в российском App Store.
Полина Лааксо
AI
«Мы выпустим лучше»: как OpenAI, Трамп и Nvidia отреагировали на ажиотаж вокруг нейросетей китайской DeepSeek

Её чат-бот до сих пор первый в списке самых скачиваемых бесплатных приложений в американском App Store.

Источник фото: DeepSeek

#новости #deepseek #nvidia

4
1
1
32 комментария
Славян

На годовом графике Нвидиа этот безумно обвальный обвал-провал выглядит не так чтоб прям критично. Мб пока что, поживём-увидим.

4
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Читатель vc.ru

Все СМИ мира

3
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Александр Козлов

Очередная аналитика от диванных экспертов. Я вам так скажу - пока весь этот ИИ не научится варить нормальный борщ или починить машину, все эти миллиардные оценки - пузырь пузырём. А китайцы молодцы, хоть кто-то может америкосам нос утереть

2
1
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Цифровые комплексы

Кто-то нормально закупился акциями, можно поднимать

2
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Л Г

Что точно раздуто, это американский фондовый рынок.

1
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Какер Тарлсон

Пузырь скоро лопнет?

2
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Денис

Ии эти уже тошное что-то

1
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