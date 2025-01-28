Мнение: рыночная паника из-за DeepSeek «раздута» — спрос на чипы не упадёт, а вырастет

Как только скорость интернета и стоимость единицы информации перестала быть сдерживающим фактором, потребление выросло не просто скачкообразно, а улетело. Мы всё теперь делаем в интернете. Мы не задумываемся о том, сможем ли что-нибудь скачать или нет. Гигабайтный файл скачивается за считанные секунды.