Китайский чат-бот DeepSeek сохраняет лидерство в топе бесплатных приложений App Store более чем в 120 странах

В том числе в США, обгоняя по скачиваниям ChatGPT от OpenAI.На 13:00 мск приложение DeepSeek также занимает первое место в чартах App Store таких стран, как Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Индия, Исландия, Испания, Канада, Кипр, Люксембург, Мальдивы, Новая Зеландия, ОАЭ, Португалия, Сейшелы, Сингапур, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Эстония, следует из данных Appfigures.То же касается России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. В Украине приложение DeepSeek расположилось на второй строке, уступив ИИ-фоторедактору Remini.Мобильное приложение чат-бота DeepSeek выпустили в середине января 2025 года. В Италии его уже успели запретить — из-за вопросов к приватности данных.Источник фото: CNBCВ 2024 году китайская DeepSeek выпустила превью модели R1 с возможностью рассуждений, а в январе 2025 года — её полную версию. По словам компании, она решает задачи по математике, программированию и логике лучше или на уровне аналогичной модели o1 от OpenAI.DeepSeek заставила Кремниевую долину «встрепенуться», так как поставила под сомнение оправданность миллиардных вложений в дата-центры и образ Китая как отстающего от США соперника в ИИ-гонке. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что и американские компании найдут способ «удешевить технологию».Акции техкомпаний, связанных с чипами и энергетикой, просели на фоне паники. Позже участники рынка вспомнили о «парадоксе Джевонса», согласно которому спрос на чипы может, наоборот, взлететь — и бумаги стали отыгрывать падение.Валерия ИльинаAIвчераQwen 2.5-Max: как Alibaba соревнуется с ChatGPT и DeepSeek в ИИ-гонке Тестируем ещё одну нейросеть из Китая.#новости #deepseek
Ох уж этот ДикПик
Да, просто ошибаются в написании.
Я уже дня 3-4 не могу им пользовать, The server is busy. Please try again later.
Ага, пока неюзабельно
Интересно под каким соусом его запретят власти США?
Ну что ж вы))
Всё по классике:
"Недемократичное приложение тоталитарной страны! Мешает развитию демократии, вмешивается в выборы, ущемляет права черных и пр."
Как они его запретят? Его скачать можно.