Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
Деньги
Личный опыт
AI
Крипто
Право
Маркетплейсы
Карьера
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
AI

Исследователи Wiz Research нашли в открытом доступе базу данных DeepSeek с историей чатов пользователей — компания уже её удалила

После того, как специалисты Wiz сами сообщили ей об уязвимости.

База данных ClickHouse. Источник: Wiz Research
База данных ClickHouse. Источник: Wiz Research
  • Специалисты в области кибербезопасности из Wiz Research решили оценить уровень конфиденциальности в нашумевшей DeepSeek и «за несколько минут» нашли общедоступную базу данных ClickHouse.

  • В ней хранилась история чатов, ключи API, данные о бэкенде и операционные метаданные — «миллионы строк» в журналах, которые велись с 6 января 2025 года.

  • Уязвимость позволяла «полностью контролировать базу данных без какой-либо аутентификации или механизма защиты».

Исследователи использовали HTTP-интерфейс ClickHouse, чтобы напрямую выполнять SQL-запросы через браузер. Запрос Show tables показал папки с конфиденциальными данными. Источник: Wiz Research
Исследователи использовали HTTP-интерфейс ClickHouse, чтобы напрямую выполнять SQL-запросы через браузер. Запрос Show tables показал папки с конфиденциальными данными. Источник: Wiz Research
  • Специалисты обратились к DeepSeek и компания удалила данные менее чем через час, рассказал Reuter главный технический директор Wiz.

Их было так просто найти, что мы уверены — мы не единственные, кто их обнаружил.

Ами Люттвак, главный технический директор Wiz
Полина Лааксо
AI
Требует меньше мощностей, денег и времени: почему китайская нейросеть DeepSeek заставила Кремниевую долину «встрепенуться»

Мнением поделился вице-президент по продукту и развитию ИИ-подразделения Dropbox Морган Браун.

Источник фото: elEconomista 

#новости #deepseek

7
23 комментария
VR

Две великие вещи, которые держат трафик на vc - DeepSeek и продажи рекламы в телеграме.

17
Ответить
Илай Макс

Две великие вещи, которые держат трафик на vc - DeepSeek и продажи рекламы в телеграме.Аяз еще

5
Ответить
ЯжПрограммист
2
Ответить
Х3р майор

Хорошо что не DickPic

Ответить
react88

Есть телеграмм чат с рекламой и диппик , интересует ?

Ответить
Буквоед
11
Ответить
Иванов Иван

Для стартапа это нормально.

1
Ответить