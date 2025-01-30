Исследователи Wiz Research нашли в открытом доступе базу данных DeepSeek с историей чатов пользователей — компания уже её удалила

После того, как специалисты Wiz сами сообщили ей об уязвимости.База данных ClickHouse. Источник: Wiz ResearchСпециалисты в области кибербезопасности из Wiz Research решили оценить уровень конфиденциальности в нашумевшей DeepSeek и «за несколько минут» нашли общедоступную базу данных ClickHouse.В ней хранилась история чатов, ключи API, данные о бэкенде и операционные метаданные — «миллионы строк» в журналах, которые велись с 6 января 2025 года.Уязвимость позволяла «полностью контролировать базу данных без какой-либо аутентификации или механизма защиты».Исследователи использовали HTTP-интерфейс ClickHouse, чтобы напрямую выполнять SQL-запросы через браузер. Запрос Show tables показал папки с конфиденциальными данными. Источник: Wiz ResearchСпециалисты обратились к DeepSeek и компания удалила данные менее чем через час, рассказал Reuter главный технический директор Wiz.Их было так просто найти, что мы уверены — мы не единственные, кто их обнаружил.Ами Люттвак, главный технический директор WizВ 2024 году DeepSeek выпустила превью модели R1 с возможностью рассуждений, а в январе 2025 года — её полную версию. Через неделю чат-бот компании возглавил топ бесплатных приложений в российском и американском App Store. На фоне этого упали акции ИТ-компаний из разных стран.Полина ЛааксоAI27 янвТребует меньше мощностей, денег и времени: почему китайская нейросеть DeepSeek заставила Кремниевую долину «встрепенуться» Мнением поделился вице-президент по продукту и развитию ИИ-подразделения Dropbox Морган Браун. #новости #deepseek
Две великие вещи, которые держат трафик на vc - DeepSeek и продажи рекламы в телеграме.
Две великие вещи, которые держат трафик на vc - DeepSeek и продажи рекламы в телеграме.Аяз еще
Хорошо что не DickPic
Есть телеграмм чат с рекламой и диппик , интересует ?
Для стартапа это нормально.