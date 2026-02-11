Популярное
Евгения Евсеева
Сервисы

Discord рассказал, что будет определять возраст пользователей с помощью ИИ, поэтому «подавляющее большинство» не заметит изменений

Но если система не сможет с уверенностью установить возраст, пользователю придётся пройти проверку для доступа к взрослому контенту.

Источник: Wikimedia
Источник: Wikimedia
  • 9 февраля 2026 года Discord объявил, что введёт проверку возраста в марте 2026 года — без верификации пользователям не будут доступны некоторые функции.
  • Теперь компания выпустила обновление, в котором отметила, что большинство пользователей смогут продолжить пользоваться Discord в ««обычном режиме» — без требования о проверке возраста.
  • Discord рассказывает: у него есть модель косвенного определения возраста на основе активности пользователя — скорее всего, её использования будет достаточно для «подавляющего большинства».
  • Проверка понадобится только в том случае, если модель не сможет определить возраст верно. Если этого не сделать, пользователю ограничат некоторые функции — например, не дадут зайти на сервер с возрастными ограничениями.

#новости #discord

8 комментариев