Discord рассказал, что будет определять возраст пользователей с помощью ИИ, поэтому «подавляющее большинство» не заметит изменений

Но если система не сможет с уверенностью установить возраст, пользователю придётся пройти проверку для доступа к взрослому контенту.Источник: Wikimedia9 февраля 2026 года Discord объявил, что введёт проверку возраста в марте 2026 года — без верификации пользователям не будут доступны некоторые функции.Теперь компания выпустила обновление, в котором отметила, что большинство пользователей смогут продолжить пользоваться Discord в ««обычном режиме» — без требования о проверке возраста.Discord рассказывает: у него есть модель косвенного определения возраста на основе активности пользователя — скорее всего, её использования будет достаточно для «подавляющего большинства».Проверка понадобится только в том случае, если модель не сможет определить возраст верно. Если этого не сделать, пользователю ограничат некоторые функции — например, не дадут зайти на сервер с возрастными ограничениями.#новости #discord