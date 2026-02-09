Discord введёт проверку возраста в марте 2026 года — без верификации пользователям не будут доступны некоторые функции

Все аккаунты по умолчанию переведут в режим «для подростков». Источник: The VergeПройти верификацию можно будет отсканировав лицо или предоставив документы, говорится в заявлении Discord. Если по видео возраст оценят неправильно, пользователь сможет подать апелляцию.Все аккаунты по умолчанию переведут в режим «для подростков». Без прохождения верификации нельзя будет просматривать «чувствительный» контент и получить доступ к серверам и каналам с возрастными ограничениями — даже если пользователь ранее состоял в них.Документы будет проверять сторонний подрядчик — в компании утверждают, что после завершения верификации их «быстро удаляют». Осенью 2025 года у партнёра Discord произошла утечка документов, которые пользователи загружали для подтверждения возраста.При этом некоторым пользователям не потребуется проходить проверку — Discord также запускает модель косвенного определения возраста на основе активности пользователя и его «поведенческих сигналов».Discord начал тестировать сканирование лиц для проверки возраста пользователей в Великобритании и Австралии в апреле 2025 года. #новости #discord