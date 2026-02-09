Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
AI
Маркетинг
Сервисы
Личный опыт
Деньги
Крипто
Право
Путешествия
Инвестиции
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
Сервисы

Discord введёт проверку возраста в марте 2026 года — без верификации пользователям не будут доступны некоторые функции

Все аккаунты по умолчанию переведут в режим «для подростков».

Источник: The Verge
Источник: The Verge
  • Пройти верификацию можно будет отсканировав лицо или предоставив документы, говорится в заявлении Discord. Если по видео возраст оценят неправильно, пользователь сможет подать апелляцию.
  • Все аккаунты по умолчанию переведут в режим «для подростков». Без прохождения верификации нельзя будет просматривать «чувствительный» контент и получить доступ к серверам и каналам с возрастными ограничениями — даже если пользователь ранее состоял в них.
  • Документы будет проверять сторонний подрядчик — в компании утверждают, что после завершения верификации их «быстро удаляют». Осенью 2025 года у партнёра Discord произошла утечка документов, которые пользователи загружали для подтверждения возраста.
  • При этом некоторым пользователям не потребуется проходить проверку — Discord также запускает модель косвенного определения возраста на основе активности пользователя и его «поведенческих сигналов».
  • Discord начал тестировать сканирование лиц для проверки возраста пользователей в Великобритании и Австралии в апреле 2025 года.

#новости #discord

1
1
1
1
6 комментариев