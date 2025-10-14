Популярное
«Наши системы не взламывали. Возможно, это человеческий фактор»: подрядчик Discord прокомментировал утечку данных пользователей сервиса

Discord утверждал, что его собственная инфраструктура не пострадала.

Источник фото: Reuters
Источник фото: Reuters
  • Discord сообщил об инциденте в начале октября 2025 года, сославшись на взлом подрядчика, который как сторонний провайдер помогал обслуживать техподдержку сервиса.
  • Компания установила, что «утечь» могли фотографии документов около 70 тысяч пользователей. Их загружали для подтверждения возраста.
  • Теперь заявление опубликовал подрядчик — 5CA. Он рассказал, что его системы «не взламывали», а «удостоверения личности, выпущенные государством», он «не обрабатывал».
  • 5CA проводит расследование при участии Discord, сторонних консультантов, специалистов по кибербезопасности и белых хакеров. Промежуточные результаты указывают на то, что «инцидент произошёл за пределами систем 5CA».
  • Причиной мог стать «человеческий фактор», но эту версию ещё проверяют и поэтому подробности не раскрывают.

