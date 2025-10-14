«Наши системы не взламывали. Возможно, это человеческий фактор»: подрядчик Discord прокомментировал утечку данных пользователей сервиса

Discord утверждал, что его собственная инфраструктура не пострадала.Источник фото: ReutersDiscord сообщил об инциденте в начале октября 2025 года, сославшись на взлом подрядчика, который как сторонний провайдер помогал обслуживать техподдержку сервиса.Компания установила, что «утечь» могли фотографии документов около 70 тысяч пользователей. Их загружали для подтверждения возраста.Теперь заявление опубликовал подрядчик — 5CA. Он рассказал, что его системы «не взламывали», а «удостоверения личности, выпущенные государством», он «не обрабатывал».5CA проводит расследование при участии Discord, сторонних консультантов, специалистов по кибербезопасности и белых хакеров. Промежуточные результаты указывают на то, что «инцидент произошёл за пределами систем 5CA».Причиной мог стать «человеческий фактор», но эту версию ещё проверяют и поэтому подробности не раскрывают.#новости #discord #утечки