Discord начал тестировать сканирование лиц для проверки возраста пользователей

Пока эксперимент проводят в Великобритании и Австралии.Перед просмотром «чувствительного» контента Discord попросит включить камеру или загрузить копию удостоверения личности, пишут Gizmodo и Gamerant.Проверка займёт «всего несколько минут». Если система определит, что пользователь «слишком молод», чтобы использовать Discord в своей стране, его аккаунт могут заблокировать.В Discord также добавили, что если система идентифицирует пользователя «как несовершеннолетнего», он может повторить процесс или запросить «ручную проверку».Нововведение связано с ограничением доступа подростков к соцсетям. Например, в Австралии запретили подросткам до 16 лет пользоваться соцсетями.В компании отметили, что данные при этом не сохраняются: скан лица обрабатывается на устройстве, а копия документа удаляется сразу после верификации.По данным Bloomberg, в 2024 году выручка компании превысила $600 млн — в основном за счёт платной подписки Nitro. Компания готовится к IPO, но планы могут измениться на фоне нестабильности на фондовом рынке из-за «торговой войны».Источник фото: The VergeВ марте 2024 года мессенджер Discord включили в российский реестр соцсетей — его участники обязаны соблюдать закон о «самоконтроле» и самостоятельно определять и блокировать «противоправный контент».27 сентября «Ъ» сообщил, что с 20 сентября РКН вынес «пять решений о нарушении законодательства», которые могут послужить основанием для блокировки сервиса в России. Позже Таганский суд Москвы оштрафовал компанию на 3,5 млн рублей.1 октября РКН рассказал, что потребовал от Discord удалить 947 «противоправных» материалов, но часть контента оставалась доступной. 8 октября регулятор объявил о блокировке платформы в стране. 9 октября примеру последовала Турция.#новости