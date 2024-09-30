Суд в Москве оштрафовал Discord на 3,5 млн рублей за неисполнение закона «о самоконтроле»

27 сентября 2024 года «Ъ» сообщил о возможной блокировке сервиса «в ближайшие дни».Таганский суд Москвы признал Discord виновным в правонарушении по ч. 2 ст. 13.50 КоАП. Она предусматривает ответственность за нарушение закона «о самоконтроле», согласно которому владельцы соцсетей обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещённый контент.Протокол в отношении Discrod поступил в суд 27 сентября 2024 года. Максимальное штраф по этой статье — 4 млн рублей. Суд оштрафовал сервис на 3,5 млн рублей.В тот же день «Ъ» сообщил, что с 20 сентября 2024 года Роскомнадзор вынес в отношении сервиса «пять новых решений о нарушении законодательства», которые могут стать основанием для блокировки. Осведомлённый источник газеты также заявил, что Discrod может быть заблокирован «в ближайшие дни». Официально о таком решении власти не сообщали.При этом с середины сентября 2024 года пользователи начали массово жаловаться на проблемы в работе Discord. Так, 26 сентября в сервисе Downdetector зарегистрировано около 11 тысяч сообщений о сбое.В июле 2023 года Роскомнадзор оштрафовал Discord на 6 млн рублей за неудаление порнографического контента с несовершеннолетними. В марте 2024-го сервис включили в реестр соцсетей — его участники, среди прочего, обязаны самостоятельно находить и блокировать «противоправный контент».#новости #discord #штрафы
Астрологи объявили год компьютерной грамотности в России, знание стека tcp/ip удвоилось.
Ящик шампанского этому столику!
Пора бы всё это импортозаместить на протокол который следует традиционным ценностям и не передает всякую скверну и дезинформацию
Астрологи - главная проблема страны
Все что массово держит людей в домах, все будет потихоньку блокироваться. Цель: настоящая полноценная жизнь человека в государстве даёт огромный плюс этому государству, в отличие когда человек сидит дома. Поэтому блокировок будет все больше и больше)
А не пойти ли вам и вашему брату в далекое путешествие? Задолбали уже за меня решать что полноценная жизнь, а что нет.
Еще немного. Законы вроде "каждая россиянка должна родить от истинного россиянина 2 человек" будете оправдывать.
Осталось ввести право на свободное ношение оружия, и эти компьютерные игрушки будут нафиг не нужны)