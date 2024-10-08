Роскомнадзор заблокировал Discord за нарушение требований законодательства

И за размещение противоправной информации.Выполнение требований необходимо, чтобы предотвращать ряд действий. Среди них: «использование Discord в террористических и экстремистских целях и вербовка граждан для их совершения», а также «продажа наркотиков», передают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на Роскомнадзор (РКН).Регулятор также отметил, что Discord проигнорировал судебное решение от 2023 года. Тогда суд назначил ему штраф в размере 6 млн рублей — тоже за «неудаление противоправной информации».Источник фото: TechCrunchВ марте 2024 года мессенджер Discord включили в российский реестр соцсетей — его участники обязаны соблюдать закон о «самоконтроле», то есть самостоятельно находить и блокировать «противоправный контент».C июля в реестре запрещённой информации появилось 17 ссылок на страницы сервиса. 27 сентября «Ъ» сообщил, что только с 20 числа того же месяца РКН вынес «пять решений о нарушении законодательства», которые могут послужить основанием для блокировки Discord в России. Позже Таганский суд в Москве оштрафовал компанию на 3,5 млн рублей.В октябре РКН рассказал, что потребовал от Discord удалить 947 «противоправных» материалов, которые, по данным ведомства, содержат детское порно, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, призывы к экстремизму и самоубийству*, а также пропаганду ЛГБТ** и наркотиков. Часть такого контента оставалась доступной.*Если вам тяжело и кажется, что вы не справляетесь, пожалуйста, обратитесь за психологической помощью — в России работают бесплатные горячие линии и центры.**Верховный суд признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность в России. Что конкретно подразумевают под «движением» и считают «экстремизмом» — не уточняется.#discord #новости
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Да как же они уже зае :/
Я тоже люблю Бали
Очевидно, они только начали. Цензура будет хуже и репрессивней. Вы думаете они зря собирали списки за надеждина? Это будут репрессивные списки по которым пойдет наша новая элита.