Роскомнадзор потребовал от Discord удалить 947 «противоправных» материалов — часть до сих пор доступна

Геймерское приложение давно «обжили» криптопроекты. Но аккаунты и сервера часто взламывают, а приватные чаты не такие уж приватные. Как работают в Discord хакеры, чем оправдывается компания и каких ботов установить, чтобы обезопасить сервер, — в кратком пересказе Vice.