Роскомнадзор потребовал от Discord удалить 947 «противоправных» материалов — часть до сих пор доступна

Из-за этого регулятор «продолжает мониторинг мессенджера».«Противоправный» контент содержит детскую порнографию, призывы к экстремизму, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, а также призывы к самоубийству* и пропаганду ЛГБТ** и наркотиков, рассказали «РИА Новости» в Роскомнадзоре (РКН).По словам регулятора, Discord «по-прежнему распространяет запрещённую информацию и отказывается выполнять требования законодательства, обеспечивающие возможность выявления преступников и пресечение их деятельности против граждан России».Источник фото: TechCrunchВ марте 2024 года Discord включили в российский реестр соцсетей — его участники обязаны соблюдать закон о «самоконтроле», то есть самостоятельно находить и блокировать «противоправный контент».27 сентября этого же года «Ъ» сообщил, что с 20 сентября РКН вынес «пять решений о нарушении законодательства», которые могут стать основанием для блокировки Discord. 30 сентября Таганский суд Москвы оштрафовал сервис на 3,5 млн рублей за неисполнение закона «о самоконтроле».Полина ЛааксоКрипто04.06.2022«У чатов и крипты извилистый и неприятный путь»: почему Discord не самое безопасное пристанище для криптосообществ Геймерское приложение давно «обжили» криптопроекты. Но аккаунты и сервера часто взламывают, а приватные чаты не такие уж приватные. Как работают в Discord хакеры, чем оправдывается компания и каких ботов установить, чтобы обезопасить сервер, — в кратком пересказе Vice.*Если вам тяжело и кажется, что вы не справляетесь, пожалуйста, обратитесь за психологической помощью — в России работают бесплатные горячие линии и центры.**Верховный суд признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность в России. Что конкретно подразумевают под «движением» и считают «экстремизмом» — не уточняется.#discord #новости
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ФСБ задержала 39 проукраинских радикалов, которые склоняли подростков к насилию в отношении представителей власти, одноклассников и учителей.
Масштабная операция в отношении членов деструктивных интернет-сообществ прошла в 78 регионах РФ.
Задержанным от 14 до 35 лет. Девять из них причастны к подготовке вооружённых нападений. Они вели переписку с украинскими кураторами через мессенджер Discord.
годы идут, а террористы все такие же тупые, обмажутся символикой и пропагандистскими материалами и ...
Во время обысков было найдено огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, компоненты для изготовления бомб, символика и пропагандистские материалы террористических организаций.
Дано:
Операция прошла в 78 регионах задержали 39 радикалов Задача:
Вычислить KPI сотрудников конторы
По самой точной и последней информации украинские кураторы дают указания через ВК и Рутьюб.