Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Обзор
Курсы
Темы
Деньги
Крипто
Маркетинг
Сервисы
Маркетплейсы
Мнения
Личный опыт
Путешествия
Карьера
Техника
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Сервисы

Роскомнадзор потребовал от Discord удалить 947 «противоправных» материалов — часть до сих пор доступна

Из-за этого регулятор «продолжает мониторинг мессенджера».

  • «Противоправный» контент содержит детскую порнографию, призывы к экстремизму, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, а также призывы к самоубийству* и пропаганду ЛГБТ** и наркотиков, рассказали «РИА Новости» в Роскомнадзоре (РКН).
  • По словам регулятора, Discord «по-прежнему распространяет запрещённую информацию и отказывается выполнять требования законодательства, обеспечивающие возможность выявления преступников и пресечение их деятельности против граждан России».
Источник фото: TechCrunch
Источник фото: TechCrunch
  • В марте 2024 года Discord включили в российский реестр соцсетей — его участники обязаны соблюдать закон о «самоконтроле», то есть самостоятельно находить и блокировать «противоправный контент».
  • 27 сентября этого же года «Ъ» сообщил, что с 20 сентября РКН вынес «пять решений о нарушении законодательства», которые могут стать основанием для блокировки Discord. 30 сентября Таганский суд Москвы оштрафовал сервис на 3,5 млн рублей за неисполнение закона «о самоконтроле».
Полина Лааксо
Крипто
«​У чатов и крипты извилистый и неприятный путь»: почему Discord не самое безопасное пристанище для криптосообществ

Геймерское приложение давно «обжили» криптопроекты. Но аккаунты и сервера часто взламывают, а приватные чаты не такие уж приватные. Как работают в Discord хакеры, чем оправдывается компания и каких ботов установить, чтобы обезопасить сервер, — в кратком пересказе Vice.

Источник: <a href="https://nftnewspro.com/top-nft-discord-servers/" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">NFT News</a>

*Если вам тяжело и кажется, что вы не справляетесь, пожалуйста, обратитесь за психологической помощью — в России работают бесплатные горячие линии и центры.

**Верховный суд признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность в России. Что конкретно подразумевают под «движением» и считают «экстремизмом» — не уточняется.

#discord #новости

44
33
22
73
73 комментария
Aidar Musin
100 ₽

Закупайтесь VPN пока не поздно.
https://t.me/vpn_helloworld_bot?start=r_102224442

t.me
VPN Bot HelloWorld
Работающий VPN за 189 руб
3
Ответить
Sasha Step

ФСБ задержала 39 проукраинских радикалов, которые склоняли подростков к насилию в отношении представителей власти, одноклассников и учителей.

Масштабная операция в отношении членов деструктивных интернет-сообществ прошла в 78 регионах РФ.

Задержанным от 14 до 35 лет. Девять из них причастны к подготовке вооружённых нападений. Они вели переписку с украинскими кураторами через мессенджер Discord.

21
Ответить
Лапти Паладина

годы идут, а террористы все такие же тупые, обмажутся символикой и пропагандистскими материалами и ...
Во время обысков было найдено огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, компоненты для изготовления бомб, символика и пропагандистские материалы террористических организаций.

24
Ответить
Eddie II

Дано:
Операция прошла в 78 регионах задержали 39 радикалов Задача:
Вычислить KPI сотрудников конторы

16
1
Ответить
new_comment

По самой точной и последней информации украинские кураторы дают указания через ВК и Рутьюб.

4
Ответить