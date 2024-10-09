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Таня Боброва
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В Турции вслед за Россией заблокировали доступ к Discord

За размещение противоправного контента.

  • В Турции заблокировали доступ к Discord по решению суда, пишет Reuters со ссылкой на местного регулятора.
  • Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч указал, что суд принял решение ограничить доступ к мессенджеру из-за достаточных подозрений в совершении преступлений, связанных с «сексуальным насилием над детьми и непристойным контентом».
  • Это не первая блокировка иностранного сервиса в Турции: к примеру, в августе 2024 года в стране на неделю блокировали Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Тогда же в Турции ограничили доступ к Roblox из-за обеспокоенности властей за безопасность детей.
  • 8 октября 2024 года Роскомнадзор заявил о блокировке Discord в России. Причина — нарушение требований законодательства и размещение противоправной информации. Мессенджер с марта 2024 года находится в реестре соцсетей, участники которого обязаны самостоятельно находить и блокировать «противоправный контент».
Источник: Tiffany Hagler-Geard / Bloomberg
Источник: Tiffany Hagler-Geard / Bloomberg

#новости #discord #турция

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11
77
77 комментариев
John Smith Junior

Ещё один обнулёныш.

18
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nochnoy.ru

А то что было во Франции с Дуровым это другое?

3
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Zaxar Romanov

Изгои должны уйти в небытие, а они понимаешь плодиться начали

2
2
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Aina Timo

Нет покоя ебанутым

13
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Neuroslav GPTeev

Полет в Турцию за Дискорд отменяется. Летим в Казахстан!

11
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Крутой Физрук

Алга Казахстан!

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Eddie II

Там z-блоггеры вой подняли, говорят у них через дискорд взаимодействие войск происходило, а предатели из РКН на врага работают 🤣

3
3
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