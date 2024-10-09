В Турции вслед за Россией заблокировали доступ к Discord

За размещение противоправного контента.В Турции заблокировали доступ к Discord по решению суда, пишет Reuters со ссылкой на местного регулятора.Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч указал, что суд принял решение ограничить доступ к мессенджеру из-за достаточных подозрений в совершении преступлений, связанных с «сексуальным насилием над детьми и непристойным контентом».Это не первая блокировка иностранного сервиса в Турции: к примеру, в августе 2024 года в стране на неделю блокировали Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Тогда же в Турции ограничили доступ к Roblox из-за обеспокоенности властей за безопасность детей.8 октября 2024 года Роскомнадзор заявил о блокировке Discord в России. Причина — нарушение требований законодательства и размещение противоправной информации. Мессенджер с марта 2024 года находится в реестре соцсетей, участники которого обязаны самостоятельно находить и блокировать «противоправный контент».Источник: Tiffany Hagler-Geard / Bloomberg#новости #discord #турция
Ещё один обнулёныш.
А то что было во Франции с Дуровым это другое?
Изгои должны уйти в небытие, а они понимаешь плодиться начали
Нет покоя ебанутым
Полет в Турцию за Дискорд отменяется. Летим в Казахстан!
Алга Казахстан!
Там z-блоггеры вой подняли, говорят у них через дискорд взаимодействие войск происходило, а предатели из РКН на врага работают 🤣