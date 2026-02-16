Популярное
Таня Боброва
Сервисы

Некоторые пользователи пожаловались на исчезновение комментариев и описания под видео на YouTube — предполагают, что дело снова в блокировщиках рекламы

Видеосервис не первый год борется с ними.

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.reddit.com%2Fr%2Fyoutube%2Fcomments%2F1r4aqf3%2Fhow_come_every_video_has_comments_turned_off_for%2F&postId=2741317" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Reddit</a>
  • В феврале 2026 года пользователи Reddit стали сообщать, что под многими роликами видят «Комментарии отключены». Описания под видео тоже нет. Иногда проблему помогает исправить обновление страницы — но не всегда.
  • Как отмечает 9To5Google, точная причина проблемы неизвестна, но предполагает: дело снова в блокировщиках рекламы. Либо YouTube намеренно отключает комментарии и описания для тех, кто использует такие сервисы, либо сами блокировщики влияют на корректность работы площадки, полагает издание.
  • Оно напоминает, что YouTube давно борется с блокировщиками рекламы. Это время от времени приводит к тому, что некоторые функции перестают работать, работают некорректно или исчезают.
  • Например, летом 2025 года блогеры пожаловались на падение просмотров. Некоторые посчитали, что YouTube неверно засчитывает тех, кто смотрит ролики с включёнными блокировщиками. Сам сервис заявил: причин колебаний просмотров может быть много. Что касается блокировщиков — они тоже могут влиять, но это связано с «обновлениями самих инструментов».

