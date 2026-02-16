Некоторые пользователи пожаловались на исчезновение комментариев и описания под видео на YouTube — предполагают, что дело снова в блокировщиках рекламы

Видеосервис не первый год борется с ними.Источник: RedditВ феврале 2026 года пользователи Reddit стали сообщать, что под многими роликами видят «Комментарии отключены». Описания под видео тоже нет. Иногда проблему помогает исправить обновление страницы — но не всегда.Как отмечает 9To5Google, точная причина проблемы неизвестна, но предполагает: дело снова в блокировщиках рекламы. Либо YouTube намеренно отключает комментарии и описания для тех, кто использует такие сервисы, либо сами блокировщики влияют на корректность работы площадки, полагает издание.Оно напоминает, что YouTube давно борется с блокировщиками рекламы. Это время от времени приводит к тому, что некоторые функции перестают работать, работают некорректно или исчезают.Например, летом 2025 года блогеры пожаловались на падение просмотров. Некоторые посчитали, что YouTube неверно засчитывает тех, кто смотрит ролики с включёнными блокировщиками. Сам сервис заявил: причин колебаний просмотров может быть много. Что касается блокировщиков — они тоже могут влиять, но это связано с «обновлениями самих инструментов».#новости #youtube