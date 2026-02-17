Минцифры предложило разрешить операторам отключать домашний интернет, если пользователь проигнорировал уведомление о необходимости замены кабелей связи

Медных линий на оптоволокно.На соответствующий проект постановления, опубликованного для общественного обсуждения, обратило внимание «РИА Новости». По плану изменения должны вступить в силу с 1 сентября 2026 года.Согласно документу, операторы вправе заменить медные кабели на волоконно-оптические линии связи. Провайдеры должны уведомить абонентов о будущих работах не менее чем за 30 дней, а абоненты — обеспечить доступ к оборудованию.Если последние этого не сделают, оператор сможет приостановить оказание услуг до «устранения нарушения». Если пользователь не устранит его в течение шести месяцев со дня получения уведомления от оператора, компания сможет в одностороннем порядке расторгнуть договор.По оценкам Минцифры, которые приводят «Ведомости», изменения затронут свыше 1100 операторов и 5,8 млн абонентов. Расходы по замене кабелей понесут компании: затраты оценили более чем в 3 млрд рублей за шесть лет.#новости