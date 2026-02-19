Популярное
Евгения Евсеева
Сервисы

Пользователи рассказали, что Mail вводит плату за использование сторонних почтовых клиентов — в компании говорят, что это «эксперимент», который затронул менее 1%

Стоимость — от 399 рублей в месяц.

Источник: «Хабр»
  • Внимание на это обратили на «Хабре». Как пишет пользователь под никнеймом ooprizrakoo, чтобы войти через почту в сторонние сервисы — Microsoft Outlook, The Bat, Apple Mail и Thunderbird — теперь нужно приобрести подписку Mail Space «для работы». Изначально использование сторонних клиентов в почте было бесплатным.
  • Этот тариф стоит от 399 рублей в месяц, отмечает IXBT.com.
  • В компании рассказали vc.ru, что это «эксперимент, который затронул менее 1% пользователей».
  • По данным VK, головной компании Mail, за третий квартал 2025 года средняя месячная аудитория сервиса в России составила 47,4 млн пользователей.

