«2ГИС» добавил функцию заказа товаров из «Самоката»

Она запускает веб-версию сервиса доставки внутри приложения. Изображение «2ГИС» При поиске в «2ГИС» продуктов, готовых блюд, товаров для дома и красоты пользователи увидят блок с товарами из «Самоката», рассказали в компании.При нажатии на товар внутри «2ГИС» откроется веб-приложение «Самоката». После авторизации можно собрать корзину и оформить доставку. При завершении заказа приложение вернёт пользователя в интерфейс «2ГИС» — «без потери контекста». Функция работает в актуальной версии приложении для iOS и Android — в 129 городах присутствия «Самоката».#новости #самокат