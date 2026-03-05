Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Крипто
Инвестиции
Путешествия
Право
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Сервисы

«2ГИС» добавил функцию заказа товаров из «Самоката»

Она запускает веб-версию сервиса доставки внутри приложения.

Изображение «2ГИС» 
Изображение «2ГИС» 
  • При поиске в «2ГИС» продуктов, готовых блюд, товаров для дома и красоты пользователи увидят блок с товарами из «Самоката», рассказали в компании.
  • При нажатии на товар внутри «2ГИС» откроется веб-приложение «Самоката». После авторизации можно собрать корзину и оформить доставку. При завершении заказа приложение вернёт пользователя в интерфейс «2ГИС» — «без потери контекста».
  • Функция работает в актуальной версии приложении для iOS и Android — в 129 городах присутствия «Самоката».

#новости #самокат

6
3
2
35 комментариев