Роскомнадзор «не справляется» с блокировками из-за перегрузки оборудования для фильтрации трафика — Forbes

Из-за этого заблокированные сервисы «время от времени» становятся доступны.Дополнено в 12:57 мск. Роскомнадзор опроверг, что не справляется с объёмом блокировок. «Информация не соответствует действительности», — заявили агентству «Москва» в ведомстве. Фото «Ъ» Роскомнадзор (РКН) перестал полностью справляться с блокировками, рассказал Forbes источник в одном из операторов связи. Издание отмечает, что у некоторых пользователей, например, заработали WhatsApp* и YouTube.По словам собеседника, точная причина, по которой ТСПУ (технические средства противодействия угрозам) не справляются с блокировками, неизвестна, но подтверждения этому поступают «из разных каналов».«Насколько мы понимаем, у РКН не хватает пропускной способности обработать весь трафик рунета, чтобы полностью заблокировать все запрещённые ресурсы», — добавил ещё один источник на телеком-рынке. У оборудования для фильтрации есть ограничения по объёму передачи данных, пояснил он.ТСПУ фильтруют весь трафик российских операторов и позволяют блокировать доступ к сервисам. По оценке собеседника Forbes, сейчас число правил фильтрации, по которым анализируется трафик, достигает 2,5 млн. При этом мощность оборудования в разных местах может отличаться, а некоторые узлы ТСПУ сталкиваются с перегрузками, поясняет он.Если оборудование не справляется с фильтрацией, запускается режим bypass, при котором трафик пропускается напрямую без фильтрации. Из-за этого становятся доступны заблокированные сервисы.Временная «разблокировка» некоторых сервисов может быть связана с переброской мощностей ТСПУ на замедление Telegram, допускает партнёр Comnews Research Леонид Коник. Роскомнадзор ещё в начале 2026 года «задумывался, как освободить мощности для блокировки мессенджера», добавляет один из источников Forbes.Сейчас ТСПУ перегружает не столько блокировка самого Telegram, сколько использование встроенного в сервис протокола MTProxy, который «генерирует много мусорного трафика, не похожего на трафик мессенджера».MTProxy разрабатывался командой мессенджера специально для защиты и маскировки трафика, а также обхода ограничений, говорит специалист по информационной безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий. Он использует несколько различных методов шифрования и генерирует на стороне клиента тысячи запросов, которые нагружают оборудование Роскомнадзора. Возможно, это приводит к тому, что «ТСПУ не справляется с нагрузкой и начинает пропускать трафик, который должен блокировать», допускает он.Артур Томилко *Meta, которая владеет WhatsApp, признана в России экстремистской и запрещена.