«Авито Услуги» начали тестировать сервис для защиты сделок, который фиксирует условия перед началом работ

В категориях деловые услуги, ремонт и отделка и перевозки.Источник: «Авито Услуги»В пилотном проекте участвуют категории графический, веб- и мобильный дизайн, продвижение и реклама, бухгалтерия, тексты и переводы, а также сантехнические работы, услуги электрика, ремонт окон, сборка и ремонт мебели и некоторые другие, рассказали в компании.Стороны фиксируют условия до начала работ — объём, срок, суть задачи и стоимость. Затем заказчик подтверждает условия и оплачивает услугу, а деньги сервис резервирует до окончания работ.Исполнитель получает оплату только после подтверждения результата со стороны клиента. Если возникнет спорная ситуация, стороны могут подключить независимого арбитра.Согласно скриншоту, комиссию сервиса платит исполнитель. Её размер составляет от 5 до 10% и зависит от категории услуги, уточнили vc.ru в компании. Комиссия списывается автоматически при выплате. Партнёр сервиса — ООО «Авито Консалт».#новости #авито