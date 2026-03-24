Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
eSIM для поездок
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Путешествия
Крипто
Телеграм
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
«Авито Услуги» начали тестировать сервис для защиты сделок, который фиксирует условия перед началом работ

В категориях деловые услуги, ремонт и отделка и перевозки.

Источник: «Авито Услуги»
  • В пилотном проекте участвуют категории графический, веб- и мобильный дизайн, продвижение и реклама, бухгалтерия, тексты и переводы, а также сантехнические работы, услуги электрика, ремонт окон, сборка и ремонт мебели и некоторые другие, рассказали в компании.
  • Стороны фиксируют условия до начала работ — объём, срок, суть задачи и стоимость. Затем заказчик подтверждает условия и оплачивает услугу, а деньги сервис резервирует до окончания работ.
  • Исполнитель получает оплату только после подтверждения результата со стороны клиента. Если возникнет спорная ситуация, стороны могут подключить независимого арбитра.
  • Согласно скриншоту, комиссию сервиса платит исполнитель. Её размер составляет от 5 до 10% и зависит от категории услуги, уточнили vc.ru в компании. Комиссия списывается автоматически при выплате. Партнёр сервиса — ООО «Авито Консалт».

#новости #авито

7
3
1
14 комментариев