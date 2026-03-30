Ася Карпова
Сервисы

Rutube рассказал о планах добавить диагональный формат видео для просмотра лёжа

Функция находится в разработке, о сроках выхода не сообщили.

Источник: Shutterstock
Источник: Shutterstock
  • Пользователи смогут выбрать формат плеера с наклоном видео под углом в 45°, сообщили ТАСС в пресс-службе видеохостинга.
  • Компания заявляет, что проанализировала данные о просмотрах и пользовательских привычках. «Большая доля пользователей смотрит видео на Smart TV лёжа», — рассказал генеральный продюсер Rutube и Premier Давид Кочаров. Конкретных цифр ТАСС не приводит.
  • В сервисе ожидают, что опция «диагонального» контента увеличит время просмотра и «расширит возможности для креатива» авторов.
  • 24 марта 2026 года в Rutube заявили, что база пользователей платных подписок превысила 1 млн человек. В декабре 2025 года дневная аудитория Rutube достигла более 23,8 млн человек.

