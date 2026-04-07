Евгения Евсеева
Пользователи рассказали, что RuStore начал разрабатывать собственный VPN — без доступа к YouTube, Instagram*, Netflix, Telegram, WhatsApp*, Facebook* и TikTok

В компании разработку опровергают.

Источник: скриншот пользователя freename с «Пикабу»
  • Российский магазин приложений RuStore разослал пользователям анкету — в ней он рассказывает, что работает над собственным VPN-сервисом, а отзывы помогут ему в разработке. Скриншоты анкеты пользователи разместили на «Пикабу» и во «ВКонтакте».
  • В RuStore рассказали vc.ru, что не разрабатывают собственный VPN — только «изучают потребности рынка, в том числе с помощью опросов аудитории».
  • Согласно скриншотам, VPN будет встроенным в магазин приложений. Запустят два тарифа: бесплатный с доступом к российским сайтам (например, к Госуслугам и банкам) и платный для «легального и безопасного доступа» к зарубежным сервисам. Среди них перечисляют ChatGPT, Anthropic, Coursera, Figma, Notion.
  • С этим расширением не будут работать Telegram, WhatsApp*, а также YouTube, Netflix, Instagram*, TikTok и Facebook*, говорится в анкете.
  • Как пишет «Вёрстка», у пользователей также спрашивают, хотят ли они использовать этот VPN, какой формат подписки (годовой или ежемесячный) им кажется наиболее удобным и просят назвать цену, которую те заплатили бы за доступ к сервису. В зависимости от ответов — предлагают рассказать, готовы ли они тратить на подписку определённую сумму, например, 999 рублей в месяц.

*Instagram, Facebook и WhatsApp принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.

