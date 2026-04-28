YouTube начал тестировать ИИ-поиск — пока он доступен только Premium-подписчикам в США

Функция напоминает ИИ-сводки от Google.Источник здесь и далее: The VergeКомпания тестирует «новый способ поиска на YouTube, который больше напоминает разговор», пишет The Verge. Результаты ИИ-поиска включают в себя длинные видео, Shorts и текстовый ответ на запрос.Пока функция доступна только Premium-подписчикам старше 18 лет в США, но компания планирует расширить её и на пользователей без подписки.На вопрос автора The Verge о Steam Controller ИИ-поиск в YouTube выдал обзор на устройство, ссылку на официальное видео Valve и подборку Shorts. При этом журналист заметил ошибку в ответе YouTube — в нём было сказано, что у старой версии контроллера не было джойстиков, хотя на самом деле один есть.#новости #youtube