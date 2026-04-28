Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Зарубежные сервисы
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Путешествия
Инвестиции
Карьера
Образование
Крипто
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
Сервисы

YouTube начал тестировать ИИ-поиск — пока он доступен только Premium-подписчикам в США

Функция напоминает ИИ-сводки от Google.

Источник здесь и далее: The Verge
  • Компания тестирует «новый способ поиска на YouTube, который больше напоминает разговор», пишет The Verge. Результаты ИИ-поиска включают в себя длинные видео, Shorts и текстовый ответ на запрос.
  • Пока функция доступна только Premium-подписчикам старше 18 лет в США, но компания планирует расширить её и на пользователей без подписки.
  • На вопрос автора The Verge о Steam Controller ИИ-поиск в YouTube выдал обзор на устройство, ссылку на официальное видео Valve и подборку Shorts. При этом журналист заметил ошибку в ответе YouTube — в нём было сказано, что у старой версии контроллера не было джойстиков, хотя на самом деле один есть.

#новости #youtube

6
2
1
1
32 комментария