Uber добавил в США возможность бронировать отели через приложение в партнёрстве с Expedia

Платным подписчикам будут доступны скидки и кешбэк. Источник: WSJUber стремится создать «суперприложение», аналогичное китайскому WeChat, и увеличить продажи платных подписок, пишет Financial Times. Пользователи Uber в США смогут бронировать и оплачивать отели в приложении — функцию запустили в партнёрстве с сервисом для бронирования путешествий Expedia.Подписчикам тарифа Uber One предоставят скидки до 20% на бронирование отелей и кешбэк до 10%, который можно потратить на поездки на такси. Компания не раскрыла, какую комиссию будет получать с бронирований, сделанных в приложении. Всего у Uber около 50 млн платных подписчиков, отмечает FT.Кроме того, в приложении Expedia в США также стал доступен заказ такси Uber. Компании не уточнили, когда функции появятся в других странах.Гендиректор Uber Дара Хосровшахи заявил, что сегмент доставки появившийся в приложении в 2019 году, составляет около половины от всего объёма заказов. До этого 90% приходилось на сегмент мобильности, куда входят такси, аренда велосипедов и самокатов.#новости #uber