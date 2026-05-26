Таня Боброва
Сервисы

Роскомнадзор опроверг сообщения о сборе IP-адресов пользователей операторов связи

Операторы связи передают данные об IP-адресах, которые назначаются оборудованию на их сетях.

  • 26 мая 2026 года «Известия» сообщили, что операторы, которые не передают данные об IP-адресах используемого оборудования, начали сталкиваться с санкциями: Роскомнадзор уже привлёк к ответственности 85 компаний.
  • При этом изначально в материале, вероятно, говорилось о передаче сведений об IP-адресах абонентов. В анонсе в соцсетях издания на момент написания заметки — та же формулировка.
  • В ведомстве уточнили изданию, что компании обязаны предоставить сведения об IP-адресах после получения соответствующего уведомления. В марте 2026-го их направили 1359 операторам связи.
  • Теперь в Роскомнадзоре заявили «Интерфаксу», что «сбор IP-адресов пользователей операторов связи ведомством не ведётся». Согласно приказу от 2025 года, операторы должны предоставлять данные об IP-адресах, которые назначают используемому ими и их пользователями оборудованию.

Данные о принадлежности конкретному пользователю этого оборудования или IP-адресов, то есть данные о пользователях, в ведомство не передаются. Сбор данных о пользователях не ведётся.

Роскомнадзор

